Ariete, in sconto la macchina da caffè per un espresso cremoso

Offerta su questa macchina da caffè espresso con montalatte integrato, compatibile con polvere e cialde ESE. Potenza 850W e design retrò elegante

L’offerta giusta per chi desidera una macchina da caffè dal gusto retrò e facile da usare: Ariete 1389 della Linea Vintage arriva su Amazon con uno sconto del 28%. Un modello apprezzato per il suo aspetto curato, l’espresso consistente e la praticità nell’uso quotidiano, grazie anche al cappuccinatore integrato e alla compatibilità con cialde ESE, perfette per ridurre tempi e pulizia dopo l’estrazione.

Nel quotidiano spiccano la semplicità d’uso e la versatilità: con le cialde si mantiene ordine sul piano di lavoro, mentre con il macinato si può personalizzare il risultato. Con un minimo di pratica, il montalatte permette di ottenere una schiuma soddisfacente per cappuccini casalinghi; il tutto senza rinunciare al carattere inconfondibile del design vintage che arreda la cucina.

Ariete 1389: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la Ariete 1389 è proposta a 100,42 euro con sconto del 28%. Un’occasione interessante per portare a casa una macchina che unisce stile e funzionalità: compatibile con caffè macinato e cialde ESE, dotata di montalatte e pensata per semplificare la preparazione di espresso e cappuccino.

Ariete 1389: le caratteristiche tecniche

La Ariete 1389 è pensata per la massima flessibilità: il portafiltro supporta polvere e cialde ESE, con filtro 1 e 2 tazze per preparare uno o due caffè alla volta. La caldaia da 850 Watt e la pompa da 15 bar lavorano per erogare un espresso corposo e cremoso, con aroma intenso e ben definito.

La gestione quotidiana è facilitata dal vassoio raccogligocce estraibile in acciaio inox e dal serbatoio da 0,9 litri, anch’esso estraibile per un riempimento rapido. Il dispositivo Maxi-Cappuccino consente di montare il latte con facilità per bevande a base espresso, aggiungendo versatilità alla routine del mattino.

Il design è un tratto distintivo: la Linea Vintage, qui in colore Beige, porta in cucina linee morbide e finiture curate. Tra le specifiche troviamo spegnimento automatico, classe energetica A, dimensioni di 23 x 31 x 28 cm e peso di 3,51 kg; il modello è identificato dal codice 00M138913AR0. Una combinazione di estetica e praticità pensata per soddisfare esigenze e gusti diversi.

