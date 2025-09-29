Libero
OFFERTE

Ariete 917 Forno Pizza in offerta su Amazon: sconto 25% e pizze pronte in 4 minuti

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Ariete 917 Forno Pizza in offerta su Amazon: sconto 25% e pizze pronte in 4 minuti Amazon

Se stai cercando un elettrodomestico compatto e potente per sfornare pizze perfette a casa, l’offerta su Ariete 917 Forno Pizza è da cogliere al volo: su Amazon lo trovi a 82,01€ con sconto del 25%. Grazie alla piastra in pietra refrattaria con trattamento antiaderente, alla temperatura massima di 400°, ai 1200 Watt di potenza e al timer da 30’, questo modello concentra tutto ciò che serve per ottenere una cottura rapida e uniforme. Scopri i dettagli dell’offerta e approfitta dello sconto del 25%.

Il punto di forza del Ariete 917 Forno Pizza è la velocità: promette pizza pronta in 4 minuti con una cottura che replica il calore intenso dei forni tradizionali. La pietra refrattaria trattata antiaderente semplifica la pulizia, evitando che residui e olio vengano assorbiti. Con 5 livelli di cottura puoi anche preparare torte salate, toast e panzerotti, o riscaldare con praticità i tuoi piatti.

Ariete 917 Forno Pizza

Ariete 917 Forno Pizza

82,01 €110,00 € -27,99 € (25%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Ariete 917 Forno Pizza: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Ariete 917 Forno Pizza è proposto a 82,01€ grazie a uno sconto del 25%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 27,34€ rispetto al prezzo pieno, una cifra interessante per un forno pizza domestico con pietra refrattaria e temperature fino a 400°.

L’offerta rende questo modello particolarmente allettante se desideri un forno compatto in grado di coniugare rapidità e risultati costanti. A questo prezzo porti a casa un dispositivo dedicato che riduce i tempi di preparazione e semplifica la pulizia, grazie al trattamento antiaderente della piastra.

Ariete 917 Forno Pizza

Ariete 917 Forno Pizza

82,01 €110,00 € -27,99 € (25%)

Ariete 917 Forno Pizza: le caratteristiche tecniche

Il Ariete 917 Forno Pizza nasce per replicare la cottura ad alta temperatura dei forni tradizionali. La piastra in pietra refrattaria raggiunge fino a 400°, garantendo una cottura rapida, costante e uniforme. Il risultato è una pizza soffice e croccante, come appena sfornata da un forno a legna, e in tempi davvero contenuti: circa 4 minuti.

La piastra ha un trattamento trasparente antiaderente che impedisce l’assorbimento di olio e residui, rendendo la pulizia facile e veloce. Il termostato regolabile consente 5 livelli di cottura, così da spaziare tra pizza, torte salate, toast e panzerotti, oppure per riscaldare gli alimenti prima di servirli.

Dal punto di vista costruttivo, il forno offre 1200 Watt di potenza e funziona a 220 Volt. È dotato di timer da 30’ e non prevede lo spegnimento automatico. Le dimensioni sono 30 x 34 x 19 cm con un peso di 3,94 kg, caratteristiche che lo rendono facilmente collocabile in cucina senza occupare troppo spazio. Il modello è identificato dal codice 00C091700AR0 e viene proposto nella finitura Nero. Tra le caratteristiche speciali spicca la cottura ideale anche per pizza surgelata, utile quando hai poco tempo o vuoi un’alternativa pratica alla pizza fresca.

La combinazione di alta temperatura, pietra refrattaria e settaggi regolabili rende l’Ariete 917 una soluzione solida per chi desidera pizze ben cotte, con base fragrante e condimenti ben valorizzati, direttamente a casa propria e con la massima rapidità.

Ariete 917 Forno Pizza

Ariete 917 Forno Pizza

82,01 €110,00 € -27,99 € (25%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

WeWALK

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963