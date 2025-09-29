Ariete 917 Forno Pizza in offerta su Amazon: sconto 25% e pizze pronte in 4 minuti

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se stai cercando un elettrodomestico compatto e potente per sfornare pizze perfette a casa, l’offerta su Ariete 917 Forno Pizza è da cogliere al volo: su Amazon lo trovi a 82,01€ con sconto del 25%. Grazie alla piastra in pietra refrattaria con trattamento antiaderente, alla temperatura massima di 400°, ai 1200 Watt di potenza e al timer da 30’, questo modello concentra tutto ciò che serve per ottenere una cottura rapida e uniforme. Scopri i dettagli dell’offerta e approfitta dello sconto del 25%.

Il punto di forza del Ariete 917 Forno Pizza è la velocità: promette pizza pronta in 4 minuti con una cottura che replica il calore intenso dei forni tradizionali. La pietra refrattaria trattata antiaderente semplifica la pulizia, evitando che residui e olio vengano assorbiti. Con 5 livelli di cottura puoi anche preparare torte salate, toast e panzerotti, o riscaldare con praticità i tuoi piatti.

Su Amazon il Ariete 917 Forno Pizza è proposto a 82,01€ grazie a uno sconto del 25%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 27,34€ rispetto al prezzo pieno, una cifra interessante per un forno pizza domestico con pietra refrattaria e temperature fino a 400°.

L’offerta rende questo modello particolarmente allettante se desideri un forno compatto in grado di coniugare rapidità e risultati costanti. A questo prezzo porti a casa un dispositivo dedicato che riduce i tempi di preparazione e semplifica la pulizia, grazie al trattamento antiaderente della piastra.

Ariete 917 Forno Pizza: le caratteristiche tecniche

Il Ariete 917 Forno Pizza nasce per replicare la cottura ad alta temperatura dei forni tradizionali. La piastra in pietra refrattaria raggiunge fino a 400°, garantendo una cottura rapida, costante e uniforme. Il risultato è una pizza soffice e croccante, come appena sfornata da un forno a legna, e in tempi davvero contenuti: circa 4 minuti.

La piastra ha un trattamento trasparente antiaderente che impedisce l’assorbimento di olio e residui, rendendo la pulizia facile e veloce. Il termostato regolabile consente 5 livelli di cottura, così da spaziare tra pizza, torte salate, toast e panzerotti, oppure per riscaldare gli alimenti prima di servirli.

Dal punto di vista costruttivo, il forno offre 1200 Watt di potenza e funziona a 220 Volt. È dotato di timer da 30’ e non prevede lo spegnimento automatico. Le dimensioni sono 30 x 34 x 19 cm con un peso di 3,94 kg, caratteristiche che lo rendono facilmente collocabile in cucina senza occupare troppo spazio. Il modello è identificato dal codice 00C091700AR0 e viene proposto nella finitura Nero. Tra le caratteristiche speciali spicca la cottura ideale anche per pizza surgelata, utile quando hai poco tempo o vuoi un’alternativa pratica alla pizza fresca.

La combinazione di alta temperatura, pietra refrattaria e settaggi regolabili rende l’Ariete 917 una soluzione solida per chi desidera pizze ben cotte, con base fragrante e condimenti ben valorizzati, direttamente a casa propria e con la massima rapidità.

