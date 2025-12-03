Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Una scoperta sorprendente rivela la presenza di aria antica intrappolata in Antartide, preservata in minuscole bolle custodite nell’area di Allan Hills. L’analisi delle carote di ghiaccio mostra che si tratta dell’aria più antica della Terra mai recuperata, un frammento di atmosfera originato 6 milioni di anni fa che apre nuove prospettive sulla ricerca e gli studi del clima passato del pianeta.

Le carote di ghiaccio, un viaggio nel tempo di 6 milioni di anni

Nella regione orientale dell’Antartide, a Allan Hills, i ricercatori hanno individuato una sezione di ghiaccio che ha rivoluzionato ogni previsione. Le trivellazioni, condotte nell’ambito del progetto Coldex da un team internazionale coordinato da studiosi della Princeton University e della Woods Hole Oceanographic Institution, avevano l’obiettivo di recuperare ghiacci antichi forse risalenti a tre milioni di anni fa.

Niente lasciava immaginare che, imprigionate nell’infrastruttura glaciale, si sarebbero trovate bolle d’aria di un’età doppia. Una carota di ghiaccio si è rivelata un archivio atmosferico unico: minuscoli involucri di aria primordiale sono rimasti isolati dal mondo esterno per 6 milioni di anni, da un’epoca in cui il pianeta era radicalmente diverso da oggi.

I carotaggi di Allan Hills confermano così la capacità del ghiaccio di registrare la memoria climatica terrestre con una precisione impensabile per altri metodi paleoclimatici.

L’aria più antica della Terra: la ricostruzione del clima del passato

Ciò che rende eccezionale la scoperta non è soltanto la presenza di gas antichissimi, ma le informazioni climatiche che custodiscono. L’analisi degli isotopi dell’ossigeno contenuti nel ghiaccio ha permesso di calcolare per la prima volta in modo diretto l’evoluzione termica dell’Antartide negli ultimi 6 milioni di anni.

I dati mostrano un progressivo raffreddamento dell’area, quantificato in circa 12 gradi, un cambiamento lento ma costante che ha contribuito al consolidamento del continente bianco nella sua attuale configurazione glaciale.

Questo risultato rappresenta un passo avanti cruciale nello studio della variazione climatica naturale della Terra. Saper ricostruire le temperature del passato con dati concreti offre una chiave di lettura per interpretare l’evoluzione dei ghiacci e, allo stesso tempo, per comprendere meglio la loro risposta futura al riscaldamento globale. L’Antartide diventa così una finestra sul tempo geologico e un osservatorio privilegiato dell’interazione tra atmosfera e criosfera.

Come è stata scoperta l’aria intrappolata nel ghiaccio antartico

La datazione dell’aria antica intrappolata in Antartide è stata possibile grazie all’uso del deficit di Argon-40, un metodo sofisticato che confronta la concentrazione di questo gas nobile intrappolato nelle bolle con quella presente oggi nell’atmosfera. La tecnica è fondamentale in regioni in cui la stratificazione del ghiaccio non è continua e le sequenze non possono essere lette come pagine cronologiche.

Il progetto Coldex mira da anni a recuperare il ghiaccio più antico del mondo e ogni nuova perforazione è un tentativo di avvicinarsi al limite temporale massimo in cui la calotta glaciale conserva indizi atmosferici leggibili. Nel caso di Allan Hills, la ricerca ha superato ogni attesa.

Inoltre, i campioni hanno rivelato uno strato ancora più enigmatico: ghiaccio basale quasi privo di gas, troppo antico per essere datato con le tecniche attuali, ma con temperature isotopiche più elevate del campione di 6 milioni di anni. Ciò suggerisce l’esistenza di un residuo glaciale risalente al Miocene, quando l’Antartide non era ancora completamente coperta dal ghiaccio.

Un frammento di atmosfera preistorica che parla del nostro futuro

Lo studio della aria più antica della Terra non è solo una curiosità geologica. Ogni bolla è una testimonianza diretta delle condizioni ambientali che hanno preceduto l’evoluzione climatica moderna. Confrontare le oscillazioni naturali del clima antico con il riscaldamento attuale aiuta a valutare il comportamento delle calotte glaciali e il possibile innalzamento futuro dei mari.

È la memoria del pianeta, custodita nel ghiaccio, a offrirci un quadro più completo delle dinamiche climatiche. Il risultato ottenuto ad Allan Hills indica che il viaggio nel passato non è concluso: più si scende in profondità e più la Terra racconta.

E se oggi le bolle riemerse dall’Antartide ci permettono di osservare un’atmosfera mai respirata da organismi umani, domani potrebbero aiutarci a prevedere come il clima continuerà a cambiare, ricordandoci che nel ghiaccio non è conservato solo il freddo, ma la storia stessa del nostro mondo.