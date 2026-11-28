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Una fotografia scattata in Valnontey mostra due aquile reali trasportare un giovane stambecco, attirando stupore e dubbi sulla sua autenticità.

Il piccolo pesava tra gli 8 e i 12 chili, molto più dei carichi che un’aquila riesce normalmente a sollevare e portare in volo.

Gli esperti ipotizzano che i rapaci abbiano condiviso lo sforzo, forse durante una lezione di caccia, in un territorio ricco di aquile nidificanti.

Due sagome scure attraversano il cielo affiancate, con le ali spalancate e qualcosa di pesante che pende sotto di loro. Guardando meglio si capisce che è un giovane stambecco, stretto tra gli artigli di due aquile reali che lo portano in volo per un lungo tratto prima di sparire dietro gli alberi.

L’immagine ha fatto il giro dei social in pochi giorni: molti sono rimasti stupiti, e qualcuno ha sospettato che fosse stata generata con l’intelligenza artificiale. Oltre la meraviglia c’è una questione di fisica del volo che gli ornitologi conoscono bene: quella preda pesava più di qualunque aquila adulta, e sollevarla avrebbe messo alla prova anche il più grande dei rapaci europei.

Lo scatto al Gran Paradiso

A fermare la scena, il 3 novembre in Valnontey, è stato Enzo Massa Micon, funzionario del Parco Nazionale Gran Paradiso e fotografo naturalista. Stava accompagnando una troupe impegnata nelle riprese di un documentario quando ha visto tre aquile uscire dalle pareti rocciose. Due sono sparite per qualche istante e sono tornate con la preda, e lui ha fatto in tempo a scattare una decina di foto da grande distanza.

Una sola immagine era abbastanza nitida da poter essere usata. Massa Micon l’ha condivisa con il servizio scientifico del Parco, che l’ha pubblicata sui social a scopo divulgativo. A chi pensava a un falso ha risposto che usa l’intelligenza artificiale soltanto per ridurre il rumore digitale e migliorare la nitidezza, senza intervenire sui soggetti.

L’analisi del Parco ha chiarito chi fossero i protagonisti: un’aquila adulta e una giovane, con uno stambecco nato in primavera, di cinque o sei mesi. A quell’età un piccolo pesa, secondo le stime, tra gli 8 e i 12 chili. Lo stambecco è il simbolo del Parco, ed è anche una specie che su queste montagne sta attraversando una fase di declino.

Quanto pesa un’aquila reale?

L’aquila reale (Aquila chrysaetos) è uno dei rapaci più grandi d’Europa. È lunga tra i 76 e i 93 centimetri e ha un’apertura alare di circa 190 centimetri nei maschi, che nelle femmine arriva a 220. Anche il peso cambia tra i sessi: intorno ai 3 chili per i maschi, fino a 6,6 per le femmine, che come in molti rapaci sono più grandi dei partner.

Sono misure notevoli, eppure modeste se confrontate con le specie estinte, come la più grande aquila mai esistita. Basta mettere i numeri uno accanto all’altro per vedere il problema. Lo stambecco fotografato pesava più dell’aquila più grande, e per un solo uccello trasportare in volo un carico superiore al proprio peso è un’impresa al limite delle sue possibilità.

I limiti del trasporto in volo

Sulla capacità di carico le stime non coincidono, anche perché misurano cose diverse. Il Dipartimento della pesca e della caccia dell’Alaska parla di 1,4-1,8 chili, che possono aumentare se la preda viene afferrata quando l’aquila è già lanciata in velocità. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise indica circa 1,5 chili portati al nido, nei casi in cui la caccia avviene più in alto del nido stesso.

Altre ricerche spostano il limite più in là. Un’analisi delle ossa ritrovate nei nidi del sud della Francia, pubblicata nel 2026 sull’International Journal of Osteoarchaeology, arriva a 5 chili, mentre l’ornitologa Chloé Pang dell’Istituto ornitologico svizzero ha parlato di prede fino a 7 chili. Sollevare un animale da terra, tenerlo per pochi istanti e trasportarlo per chilometri sono sforzi molto diversi tra loro.

Molto dipende dal carico alare, cioè dal rapporto tra la massa del corpo e la superficie delle ali: più è alto, più energia serve per restare in aria. Le correnti ascensionali e i dislivelli della montagna aiutano, perché permettono all’aquila di planare e di faticare meno durante il tragitto.

Lavoro di squadra o lezione di caccia

Secondo gli esperti del Parco, una preda di quella taglia sarebbe stata troppo pesante per un solo esemplare, tanto più per uno giovane. Volando in coppia le aquile si sono divise il carico. Resta aperta l’ipotesi che la più giovane stesse imparando a cacciare accanto all’adulta, anche se lo stesso Parco la considera un’interpretazione da prendere con cautela.

La dieta dell’aquila reale comprende roditori, marmotte, lepri, uccelli e piccoli di camoscio e stambecco, prede che possono arrivare a 20 chili. È una soglia che altri grandi rapaci superano, come le aquile capaci di predare babbuini di oltre 20 chili. Con le prede più pesanti l’aquila sfrutta il terreno: le spinge giù dai dirupi o le lascia cadere dall’alto sulle rocce, poi le mangia sul posto oppure le fa a pezzi da portare al nido.

Il Gran Paradiso ha una delle densità più alte di aquile nidificanti dell’arco alpino. Le minacce principali per la specie restano il disturbo umano vicino ai nidi, l’avvelenamento da piombo delle munizioni da caccia e le collisioni con le linee elettriche.