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I resti di babbuini adulti nel Ciad rivelano segni inequivocabili di attacchi da parte di grandi rapaci. Questa scoperta supera i limiti di peso finora ipotizzati e riscrive il ruolo dei predatori alati.

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Resti di babbuini adulti rinvenuti nell’Ennedi, in Ciad, presentano ferite compatibili con gli attacchi delle aquile di Verreaux, anche su esemplari oltre i 20 chili.

Le prove suggeriscono che questi rapaci sfruttino le pareti rocciose e attacchi coordinati per far precipitare le prede, superando i limiti di peso finora ipotizzati.

La scoperta invita a riconsiderare il ruolo dei predatori alati nell’evoluzione umana e nelle strategie di difesa, cooperazione e sorveglianza dei primi ominidi.

Nel cuore del Sahara ciadiano, i resti ossei di babbuini maschi adulti fino a 26 chili mostrano ferite da artigli, smentendo la regola secondo cui i primati sopra i 20 chili sarebbero immuni agli attacchi dei rapaci e ribaltando le teorie sulle pressioni selettive dei nostri antenati.

Cambia la storia dell’evoluzione

Per decenni, antropologi e primatologi hanno dato per scontata una soglia di sicurezza piuttosto netta: nessun uccello rapace sarebbe in grado di predare primati con un peso superiore ai 20 chilli, con un record effettivo fermo a circa 13 chili.

Una nuova ricerca condotta sull’altopiano dell’Ennedi, nel nord-est del Ciad, manda in frantumi questa convinzione consolidata.

Il team guidato da Catherine Hobaiter e Nathaniel J. Dominy ha infatti rinvenuto gli scheletri di babbuini verdi maschi adulti (Papio anubis) con segni evidenti di predazione da parte di grandi aquile, nonostante il peso degli esemplari superasse abbondantemente la soglia critica.

Le prove ossee nel deserto del Ciad

Durante due spedizioni sul campo tra il 2025 e il giugno 2026 nella Riserva Naturale e Culturale dell’Ennedi, gli studiosi hanno raccolto i resti di 9 individui ai piedi delle falesie di arenaria.

Misurando le teste dei femori tramite analisi fotografiche calibrate con il software ImageJ, i ricercatori hanno stimato la massa corporea di otto maschi adulti, ottenendo una media di 22,2 chili, con punte di 21,8 chili e 26,2 chili per due esemplari specifici.

L’esame tafonomico delle ossa ha escluso sia colpi d’arma da fuoco sia scontri violenti tra maschi rivali, poiché mancavano le tipiche fratture da schiacciamento o i segni dei canini.

Al contrario, i crani presentavano perforazioni nette nelle orbite oculari e profonde graffiature sulle scapole.

Queste incisioni coincidono esattamente con la firma lasciata dagli artigli delle aquile di Verreaux (Aquila verreauxii), rapaci dalla presa larga fino a 40 centimetri che abitano le pareti rocciose della regione.

La tecnica di caccia sulle pareti verticali

Com’è possibile che un uccello abbatta una preda così pesante e muscolosa? Il segreto non risiede nella capacità di sollevare l’animale in volo, ma nella conformazione del territorio e nella tattica del volo radente a presa prolungata.

Le gole dell’Ennedi offrono correnti ascensionali perfette per planare in silenzio e cogliere di sorpresa i babbuini, che trascorrono gran parte della giornata su pareti verticali alte fino a 150 metri per sfuggire ai predatori terrestri.

Le aquile di Verreaux sfruttano l’effetto sorpresa avvicinandosi dal basso, spesso cacciando in coppia: la femmina spaventa il gruppo e il maschio colpisce per far precipitare la preda nel vuoto.

Inoltre, i babbuini maschi adulti tendono a esporsi in prima linea emettendo richiami d’allarme e contrattaccando per difendere i piccoli.

Si tratta di un comportamento protettivo che li rende bersagli privilegiati lungo gli strapiombi, dove basta un singolo colpo ben assestato per far perdere l’equilibrio a un animale di oltre 20 chili.

Nuovi scenari per l’evoluzione umana

Le implicazioni di questa scoperta vanno ben oltre la zoologia contemporanea e toccano direttamente lo studio della evoluzione umana.

Finora, i paleoantropologi hanno attribuito quasi esclusivamente ai grandi felini terrestri il ruolo di motore evolutivo per lo sviluppo del bipedismo, della vita in gruppi numerosi e della cooperazione sociale tra gli ominidi.

Si riteneva che specie fossili di taglia medio-grande fossero ormai fuori portata per i rapaci preistorici.

Dimostrare che l’aquila di Verreaux può uccidere regolarmente primati adulti sopra i 20 chili significa che anche molti nostri antenati erano vulnerabili agli attacchi dal cielo.

Tale minaccia costante potrebbe aver influenzato in modo determinante il dimorfismo sessuale, la difesa cooperativa della prole e le strategie di sorveglianza dei primi ominidi, costringendoci a riconsiderare chi, tra cielo e terra, abbia davvero plasmato la nostra storia evolutiva.