L'Apple Watch Ultra 3 è in offerta lampo con uno sconto IVA e risparmi più di 150 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Super resistente e con funzionalità uniche.

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Ci sono alcune offerte non bisogna mai farsi scappare, a maggior ragione se riguardano prodotti Apple usciti sul mercato da pochissimo. È quello che accade oggi con l’Apple Watch Ultra 3 disponibile su Amazon con uno sconto IVA che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 160 euro su quello di listino. Non solo, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione unica per uno degli orologi più iconici tra quelli lanciati negli ultimi anni. Realizzato con materiali super resistenti, è la soluzione ideale per chi ama allenarsi all’aperto e vuole sempre tenere sotto controllo i propri parametri vitali. Al prezzo disponibile oggi diventa un vero best-buy.

Apple Watch Ultra 3

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Apple Watch Ultra 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo dell’Apple Watch Ultra 3 crolla al minimo storico grazie all’offerta lampo disponibile su Amazon. Sul sito di e-commerce lo trovi con uno sconto IVA lampo e risparmi ben 160 euro su quello di listino. Il prezzo scende a 745,02 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Essendo una promo con coupon può terminare da un momento all’altro e ti consigliamo di approfittarne immediatamente. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3: le caratteristiche tecniche

L’Apple Watch Ultra 3 è il non plus ultra degli smartwatch dell’azienda di Cupertino, progettato per chi spinge spinge le proprie prestazioni oltre i limiti, negli sport di resistenza e nelle immersioni. Realizzato con una cassa da 49 mm in titanio di grado aerospaziale, questo modello combina una resistenza estrema a un’intelligenza senza precedenti.

Il display è il vero protagonista: un pannello Retina OLED con funzione always-on, protetto da un cristallo di zaffiro piatto, che raggiunge una luminosità di picco di 3000 nit per una visibilità perfetta sotto il sole cocente, e scende fino a 1 nit per non disturbare al buio. Grazie alla nuova tecnologia del display, la visualizzazione è più luminosa anche da angolazioni difficili.

Sotto la scocca pulsa il chip S10 SiP, che non solo rende ogni operazione istantanea, ma abilita funzioni di sicurezza vitali come i messaggi e l’SOS via satellite, fondamentali quando ci si trova fuori dalla copertura cellulare. L’autonomia è stata ulteriormente migliorata, permettendo di coprire più giorni senza troppi problemi, supportata da una ricarica ancora più veloce che raggiunge l’80% in circa 45 minuti.

Per gli amanti dell’acqua, l’Apple Watch Ultra 3 è certificato per immersioni fino a 40 metri e include un profondimetro con sensore di temperatura dell’acqua, integrandosi perfettamente con l’app Oceanic+ per trasformarsi in un vero computer subacqueo. Che tu stia scalando una vetta a 9000 metri o esplorando i fondali marini, l’Apple Watch Ultra 3 è il compagno instancabile che monitora ogni parametro della tua salute, dalla frequenza cardiaca ai livelli di ossigeno nel sangue, garantendo al contempo una connettività 5G e GPS a doppia frequenza di massima precisione. Lo smartwatch definitivo per le tue avventure all’aperto e per tenere sotto controllo ogni parametro vitale.

Apple Watch Ultra 3

Ecco altri 5 smartwatch disponibili in offerta su Amazon da oggi.

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