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Apple Watch Ultra 3, prezzo in picchiata: è l'affare del giorno

L'Apple Watch Ultra 3 è in offerta con uno sconto esagerato e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Super resistente, adatto a qualsiasi ambiente e con tante modalità di allenamento.

3 min di lettura

Apple Watch Ultra 3 Apple

Cosa c’è di meglio di un’ottima offerta su un prodotto Apple per iniziare il weekend? Il protagonista di una delle promo best-seller di oggi, infatti, è l’Apple Watch Ultra 3, versione super resistente dell’orologio dell’azienda di Cupertino e che da oggi troviamo con uno sconto di quasi 130 euro. Uno smartwatch che si posiziona nella fascia altissima del mercato e con pochissimi concorrenti diretti. L’offerta si arricchisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: oltre a essere super resistente e adatto a qualsiasi situazione, è dotato di sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali. Per gli amanti dello sport trovi tanti app e tante attività che ti tengono sempre in forma. Essendo un prodotto molto richiesto, l’offerta può terminare molto presto.

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Apple Watch Ultra 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle lampo e potrebbe terminare da un momento all’altro. L’Apple Watch Ultra 3 è disponibile su Amazon a un prezzo di 680,75 euro con un risparmio netto di 120 euro su quello di listino. Lo sconto può sembrare non troppo elevato, ma si tratta di un dispositivo Apple ed è già difficile trovarlo in offerta. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 136,15 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

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La disponibilità dello smartwatch è veramente immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Hai anche tutto il tempo a disposizione per provarlo a fondo: per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.

Apple Watch Ultra 3: le caratteristiche tecniche

Con la terza versione del suo smartwatch super resistente Apple fa un ulteriore salto in avanti, andando a migliorare tanti piccoli aspetti tecnici. Un orologio che si posiziona nella fascia altissima del mercato e dotato di caratteristiche speciali. Una delle particolarità del telefono è la sua resistenza estrema. La cassa è in titanio ed è abbinata al Tasto Azione personalizzabile. La resistenza all’acqua arriva a 100 metri e, con l’app Oceanic+, è possibile fare immersioni amatoriali fino a 40 metri. L’Apple Watch Ultra 3 è dotato di un display OLED dalle dimensioni extra large e con una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole.

La versione GPS + Cellular permette di usare l’orologio anche senza iPhone nelle vicinanze (con piano dati). Sono integrate le comunicazioni satellitari: SOS emergenze, Messaggi e Dov’è via satellite, gratuiti per due anni. Non mancano il rilevamento automatico di incidenti stradali e cadute gravi, il punteggio della qualità del sonno e il sistema operativo watchOS 26 con design Liquid Glass.

Essendo un orologio per gli amanti delle avventure, trovi a bordo tante funzioni per lo sport e un chip GPS super preciso che ti geolocalizza in pochissimi secondi. Il monitoraggio della salute ti mostra in tempo reale i principali parametri vitali e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Chiudiamo con la batteria che assicura un’ottima autonomia.

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