Apple Watch Ultra 2, prezzo in picchiata: minimo storico

Lo smartwatch indistruttibile di Amazon è disponibile al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le funzioni e le caratteristiche.

Quando esce il nuovo modello di un dispositivo tecnologico, quello precedente vede il prezzo scendere drasticamente per restare ancora competitivo sul mercato. Se alla discesa del prezzo associ anche lo sconto Amazon, ecco che diventa immediatamente un best-buy. Ed è quello che accade oggi con l’Apple Watch Ultra 2, la versione super resistente dell’orologio dell’azienda di Cupertino che trovi con uno sconto di ben 100 euro e approfitti del minimo storico. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’Apple Watch Ultra 2 è un orologio smart veramente unico nel suo genere. Non solo assicura una resistenza senza pari, ma è dotato anche di funzionalità speciali. Oltre ad assicurare un monitoraggio avanzato della salute, è dotato di tante funzioni per l’allenamento e il trekking che ti aiutano nelle tue escursioni quotidiane. Anche l’autonomia è da record e non sei obbligato a ricaricarlo ogni giorno. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Apple Watch Ultra 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte del giorno tra gli smartwatch. Da oggi su Amazon è disponibile l’Apple Watch Ultra 2 a un prezzo di 699 euro, con uno sconto di 100 euro su quello di listino. Può sembrare un risparmio contenuto, ma per questo orologio unico nel suo genere si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Apple Watch Ultra 2: caratteristiche e funzionalità

Apple Watch Ultra 2 è lo smartwatch super resistente di Apple, progettato per atleti, amanti degli sport all’aperto chiunque richieda il massimo della resistenza e delle prestazioni dal proprio orologi.

Il design si caratterizza per il classico stile dell’Apple Watch, ma con alcune differenze sostanziali, coma la cassa in titanio da 49 mm con certificazioni MIL-STD 810H e resistenza all’acqua fino a 100 metri (ideale per immersioni amatoriali fino a 40 metri con l’app Oceanic+). L’Apple Watch Ultra 2 è costruito per affrontare ogni ambiente.

Il processore SiP S9 garantisce un’interfaccia utente più veloce e fluida e abilita il nuovo gesto del "Doppio Tocco", permettendo di interagire con il dispositivo semplicemente toccando pollice e indice. Il chip integra anche il Neural Engine a 4 core e il chip Ultra Wideband di seconda generazione, migliorando la precisione nella localizzazione e la connettività. Il display Retina always-on OLED LTPO è molto luminoso e raggiunge un picco di 3000 nit. Questa luminosità elevata assicura una leggibilità perfetta anche sotto la luce solare diretta o in condizioni estreme, e il display è protetto da un vetro in cristallo di zaffiro.

Per gli amanti dell’outdoor, il dispositivo integra un GPS ad alta precisione a doppia frequenza (L1 e L5) per un tracciamento accurato, essenziale per la corsa e l’escursionismo. La batteria offre un’autonomia fino a 36 ore con utilizzo normale, estendibile fino a 72 ore in modalità risparmio energetico, coprendo le esigenzequotidiane.

Funzionalità come il Profondimetro, il sensore di temperatura dell’acqua e l’Altimetro sempre attivo si combinano con il Tasto Azione che puoi personalizzare per un controllo rapido delle funzioni chiave, rendendo l’Apple Watch Ultra 2 un orologio insostituibile nella vita di tutti i giorni.

