Apple Watch 11 al minimo storico su Amazon: lo paghi pochissimo

Completo e versatile, è l'ideale per monitorare costantemente stato di salute e attività fisica. Oggi lo trovi a un prezzo mai così basso.

L’Apple Watch Series 11 GPS si conferma un compagno indispensabile per chi cerca un equilibrio perfetto tra tecnologia, salute e stile, senza la necessità di un piano cellulare dedicato.

Grazie al nuovo chip S10, offre prestazioni fluide, monitoraggio cardiaco avanzato e un’integrazione perfetta con l’ecosistema. Avrai così al polso un dispositivo completo e versatile, che ti permetterà di sostituire l’iPhone nella stragrande maggioranza degli utilizzi quotidiani: dalla lettura delle notifiche alle chiamate, dalla gestione della riproduzione musicale ai pagamenti contactless.

E grazie all’offerta di oggi su Amazon, l’Apple Watch 11 è doppiamente conveniente: oltre a risparmiare centinaia di euro sul listino potrai pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

Apple Watch 11 a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promo di oggi sull’Apple Watch 11 è quelle a cui è difficile resistere. Oltre a un prezzo mai così basso, infatti, potrai optare per il pagamento a tasso 0 di Amazon, grazie al quale pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

L’Apple Watch Series 11 è disponibile su Amazon con uno sconto del 24%: oggi lo paghi 349,00 euro anziché 459,00 euro e risparmi 110 euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate a tasso zero. In questo modo, l’Apple Watch 11 costa 69,80 euro al mese per 5 mesi.

Apple Watch Series 11 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’Apple Watch Series 11 rappresenta l’ultima evoluzione dello smartwatch di Cupertino, consolidando un design raffinato con prestazioni all’avanguardia. Il wearable della Mela Morsicata vanta un display Retina OLED LTPO3 always-on protetto da vetro Ion-X (due volte più resistente a graffi rispetto alla versione precedente). Grazie alla luminosità massima di 2000 Nits non avrai problemi a utilizzarlo all’aria aperta: anche sotto la luce diretta del sole, potrai leggere facilmente le notifiche, i messaggi e i dati dei tuoi allenamenti.

All’interno della cassa in alluminio trova spazio il chip Apple S10, ottimizzato per gestire le nuove funzionalità di watchOS 12. Tra le innovazioni principali spicca il sistema di notifica per l’ipertensione, che analizza passivamente i dati del sensore cardiaco per rilevare segnali di pressione alta. Si aggiunge inoltre il nuovo "Sleep Score", uno strumento avanzato che valuta la qualità del riposo notturno, fornendo approfondimenti dettagliati sulla rigenerazione fisica e mentale direttamente dal polso.

Per gli amanti del fitness, il modello GPS offre una precisione millimetrica nel tracciamento delle attività all’aperto, supportata da una batteria potenziata che garantisce fino a 24 ore di autonomia. La ricarica rapida è stata ulteriormente migliorata, permettendo di ottenere l’80% di energia in soli 30 minuti. Funzionalità come il rilevamento delle cadute, l’ECG e il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue rimangono pilastri fondamentali per la sicurezza dell’utente.

Infine, l’integrazione con l’ecosistema Apple è totale, permettendo di gestire chiamate, messaggi e pagamenti tramite Apple Pay con estrema fluidità grazie alla connettività Wi-Fi a doppia banda e al chip Ultra Wideband di seconda generazione.

