Apple Watch 11, offerta lampo su Amazon: prezzo crollato

Il vero regalo di Natale oggi ce lo fa Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, troviamo l’Apple Watch Series 11 in promo al minimo storico e con un super sconto che ti fa risparmiare ben 100 euro su quello di listino. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Una promo lampo da non farsi assolutamente sfuggire e che dura solamente pochissimo tempo.

Il modello di Apple Watch 11 in offerta è quello da 42 mm, il più compatto e leggero tra quelli disponibili. Smartwatch con un design più arrotondato rispetto al passato e con una cassa ancora più sottile. Novità anche per quanto riguarda le funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, con la nuova app Vitals che ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. Una promo speciale da non farsi assolutamente scappare.

Apple Watch Series 11: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione lampo per l’Apple Watch 11. Da oggi lo smartwatch dell’azienda di Cupertino è disponibile su Amazon a un prezzo di 359 euro con uno sconto del 22% che ti fa risparmiare esattamente 100 euro. Per un dispositivo Apple da poco uscito sul mercato si tratta di un’occasione da cogliere al volo. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 71,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quindici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Apple Watch Series 11: caratteristiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch Series 11 è l’ultima versione dell’orologio top di gamma dell’azienda di Cupertino. Un modello che fa un ulteriore salto in avanti, con un design più moderno e funzionalità pensate appositamente sulle tue esigenze.

Il primo elemento che salta immediatamente agli occhi è il design ulteriormente affinato con una cassa ancora più sottile e il display OLED più ampio e luminoso di sempre, capace di garantire una visibilità eccellente da ogni angolazione e alla luminosità massima che tocca i 2.000 nit e lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal chip S11 SiP, progettato per massimizzare l’efficienza energetica e potenziare le funzionalità di Apple Intelligence, permettendo interazioni più rapide con Siri e una gestione intelligente delle notifiche direttamente dal polso.

Sul fronte della salute, l’Apple Watch Series 11 offre un monitoraggio biometrico completo attraverso sensori di precisione che includono l’app ECG, il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue e il sensore di temperatura. Presente anche la nuova app Vitals che analizza i parametri notturni per fornire un quadro dettagliato del benessere generale e segnalare eventuali anomalie come le apnee nel sonno.

Gli appassionati di fitness possono beneficiare di algoritmi avanzati per il tracciamento di decine di sport, supportati da un GPS estremamente preciso e da nuove metriche per la corsa e il ciclismo che misurano il carico di allenamento e l’intensità dello sforzo. La resistenza è garantita dal vetro anteriore robusto e dalla certificazione di impermeabilità fino a 50 metri, rendendolo adatto anche al nuoto e alle attività acquatiche a bassa profondità.

L’autonomia copre l’intera giornata con una gestione ottimizzata dei consumi e beneficia di una ricarica ultra-rapida che permette di raggiungere l’80% della batteria in circa 30 minuti, ideale per chi utilizza il dispositivo anche per il monitoraggio del sonno. Le funzioni di sicurezza come il Rilevamento incidenti e il SOS emergenze garantiscono tranquillità in ogni situazione.

