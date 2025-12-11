Apple Watch 11, offerta incredibile per Natale su Amazon: minimo storico

L'Apple Watch 11 è disponibile in promo al minimo storico e con uno sconto che ti fa risparmiare 100 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Apple Newsroom

Uno degli orologi smart più richiesti di queste ultime settimane è finalmente disponibile in offerta anche su Amazon. Parliamo dell’Apple Watch Series 11, ultima versione prodotta dall’azienda di Cupertino e lanciata oramai da alcuni mesi. Grazie alla promo lampo disponibile oggi approfitti di uno sconto del 20% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Per un prodotto Apple uscito sul mercato da pochissime settimane si tratta di un’occasione da cogliere al volo. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’Apple Watch 11 segue il solco tracciato dai suoi predecessori, ma con qualche novità molto interessante soprattutto per quanto riguarda le funzioni legate al monitoraggio della salute. Avere lo smartwatch Apple al proprio polso è come avere un compagno sempre pronto a informarti sul tuo stato di salute. Non perdere questa occasione: potrebbe scadere da un momento all’altro.

Apple Watch Series 11: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte in vista del Natale. Da oggi trovi su Amazon l’Apple Watch Series 11 nella versione da 46 mm a un prezzo di 389 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre e di una delle migliori occasioni che puoi trovare online. Lo sconto IVA ti permette di risparmiare 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 77,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Ti consigliamo di approfittarne subito: come per tutte le promo che riguardano i dispositivi Apple potrebbe terminare da un momento all’altro. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Apple Watch Series 11: caratteristiche e funzionalità

L’Apple Watch Series 11 è l’ultima versione dello smartwatch dell’azienda di Cupertino e anche la più sottile di sempre. Oltre a uno stile rinnovato, l’orologio smart porta con sé anche molte nuove funzioni e un monitoraggio completo della salute. La sua resistenza è stata notevolmente aumentata: il display Retina always-on è due volte più robusto e resistente ai graffi rispetto al modello precedente, con una luminosità che raggiunge i 2000 nit ed è impermeabile fino a 50 metri. La versione in offerta oggi è la più grande tra quelle disponibili, con uno schermo da 1,43 pollici.

Il fulcro centrale dell’orologio è il chip S11, che supporta una suite di sensori evoluti per il monitoraggio avanzato della salute. L’orologio offre funzionalità speciali come l’app ECG in grado di effettuare un’analisi del battito cardiaco e il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Questo nuovo modello introduce notifiche proattive per la salute cardiovascolare, inclusi avvisi in caso di possibile ipertensione, frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa e in caso di ritmo cardiaco irregolare. Il monitoraggio notturno è dettagliato grazie all’app Parametri Vitali e alla nuova metrica Qualità del sonno, che analizza il riposo assegnando un punteggio e fornendo notifiche in caso di rilevamento di una potenziale apnea notturna.

Per l’attività fisica, l’Apple Watch Series 11 mette a disposizione dell’utente l’app Allenamento con tante nuovi strumenti, che ti permette di personalizzare gli esercizi in base alle tue esigenze personali.

La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e utilizzando la connettività del cellulare puoi chiamare, inviare messaggi e utilizzare Apple Pay direttamente dal polso, anche senza l’iPhone. A questo prezzo è assolutamente lo smartwatch da regalare a Natale.