Apple Watch SE 2 in offerta su Amazon: minimo per la versione GPS + Cellular
Apple Watch SE2 è in offerta su Amazon con la versione GPS + Cellular che viene proposta al nuovo prezzo minimo storico: si tratta di un best buy
In sintesi
- Apple Watch SE 2 GPS + Cellular in offerta su Amazon da 269 € (40 mm) e 299 € (44 mm), con pagamento anche in 5 rate senza interessi.
- Smartwatch completo con eSIM, integrazione totale con iPhone e funzioni avanzate di fitness e salute.
Apple Watch SE 2 è protagonista di una nuova offerta su Amazon che lo rende uno dei modelli più interessanti della gamma di smartwatch di Apple. Con la promozione in corso, infatti, è possibile acquistare la versione GPS + Cellular, che consente di connettersi a Internet tramite eSIM e in modo indipendente dallo smartphone.
Questa versione dello smartwatch di Apple è disponibile in sconto a 269 euro, scegliendo la versione da 40 mm, oppure a 299 euro, puntando sulla variante da 44 mm. Per entrambe le versioni sono disponibili solo alcune colorazioni e le unità effettivamente acquistabili in sconto sono poche. Si tratta di un vero e proprio "fuoritutto" in vista dell’arrivo della nuova generazione.
Da segnalare anche che Apple Watch SE 2 è venduto e spedito da Amazon e che è possibile effettuare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla nuova promo flash basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi scegliere la versione da acquistare a prezzo scontato.
Apple Watch SE (2ª gen.) GPS + Cellular 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio Galassia e cinturino Sport Loop Verde lago. Tracker per fitness e sonno, Rilevamento incidenti, Carbon Neutral
Apple Watch SE 2: la scheda tecnica
Con Apple Watch SE 2 è possibile mettere al polso un ottimo smartwatch, in grado di integrarsi in modo completo con il proprio iPhone. Il modello è dotato di un display OLED ad alta luminosità e consente all’utente di gestire notifiche, messaggi e chiamate in arrivo sullo smartphone. Da non sottovalutare, inoltre, le tante funzionalità da fitness tracker.
Apple Watch SE 2, infatti, può monitorare la salute e l’allenamento, rilevando in tempo reale diversi parametri e fornendo aggiornamenti precisi e puntuali all’utente. A rendere ancora più completo il dispositivo è il supporto alla connettività Cellular, tramite eSIM. In questo modo, lo smartwatch è in grado di connettersi a Internet in modo indipendente dalla presenza di una rete Wi-Fi o dall’abbinamento allo smartphone.
Apple Watch SE 2: l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Apple Watch SE 2 GPS + Cellular con un prezzo ridotto a:
- 269 euro per la versione da 40 mm
- 299 euro per la versione da 44 mm
Si tratta, per entrambe le versioni, di un prezzo minimo storico. Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon ed è ora acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per tanti utenti iPhone, si tratta della soluzione giusta per poter acquistare un nuovo smartwatch. L’offerta è disponibile qui di sotto.
