Apple Watch SE 2 GPS + Cellular in offerta su Amazon da 269 € (40 mm) e 299 € (44 mm), con pagamento anche in 5 rate senza interessi.

Smartwatch completo con eSIM, integrazione totale con iPhone e funzioni avanzate di fitness e salute.

Apple Watch SE 2 è protagonista di una nuova offerta su Amazon che lo rende uno dei modelli più interessanti della gamma di smartwatch di Apple. Con la promozione in corso, infatti, è possibile acquistare la versione GPS + Cellular, che consente di connettersi a Internet tramite eSIM e in modo indipendente dallo smartphone.

Questa versione dello smartwatch di Apple è disponibile in sconto a 269 euro, scegliendo la versione da 40 mm, oppure a 299 euro, puntando sulla variante da 44 mm. Per entrambe le versioni sono disponibili solo alcune colorazioni e le unità effettivamente acquistabili in sconto sono poche. Si tratta di un vero e proprio "fuoritutto" in vista dell’arrivo della nuova generazione.

Da segnalare anche che Apple Watch SE 2 è venduto e spedito da Amazon e che è possibile effettuare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla nuova promo flash basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi scegliere la versione da acquistare a prezzo scontato.

Apple Watch SE (2ª gen.) GPS + Cellular 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio Galassia e cinturino Sport Loop Verde lago. Tracker per fitness e sonno, Rilevamento incidenti, Carbon Neutral

Apple Watch SE 2: la scheda tecnica

Con Apple Watch SE 2 è possibile mettere al polso un ottimo smartwatch, in grado di integrarsi in modo completo con il proprio iPhone. Il modello è dotato di un display OLED ad alta luminosità e consente all’utente di gestire notifiche, messaggi e chiamate in arrivo sullo smartphone. Da non sottovalutare, inoltre, le tante funzionalità da fitness tracker.

Apple Watch SE 2, infatti, può monitorare la salute e l’allenamento, rilevando in tempo reale diversi parametri e fornendo aggiornamenti precisi e puntuali all’utente. A rendere ancora più completo il dispositivo è il supporto alla connettività Cellular, tramite eSIM. In questo modo, lo smartwatch è in grado di connettersi a Internet in modo indipendente dalla presenza di una rete Wi-Fi o dall’abbinamento allo smartphone.

Apple Watch SE 2: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Apple Watch SE 2 GPS + Cellular con un prezzo ridotto a:

269 euro per la versione da 40 mm

per la versione da 299 euro per la versione da 44 mm

Si tratta, per entrambe le versioni, di un prezzo minimo storico. Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon ed è ora acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per tanti utenti iPhone, si tratta della soluzione giusta per poter acquistare un nuovo smartwatch. L’offerta è disponibile qui di sotto.

