Apple Watch a prezzo mai visto prima: è l'affare del giorno su Amazon

Amazon

Il giusto compromesso tra funzionalità (piuttosto avanzate, bisogna dire) e prezzo. Che poi, a voler essere completamente sinceri, l’Apple Watch SE 3 di compromessi ne impone (e richiede) davvero pochi.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

L’Apple Watch economico (almeno secondo la "vulgata popolare") ha infatti ben poco da invidiare agli altri smartwatch della gamma della Mela Morsicata e alla stragrande maggioranza della concorrenza. Basta una veloce lettura della scheda tecnica dell’Apple Watch SE 3 per rendersi conto che si tratta di un dispositivo di altissimo livello. Il wearable della casa di Cupertino eccelle infatti sia nel monitoraggio dello stato di salute, sia nel tracciamento dei movimenti e dell’attività sportiva. Una sorta di personal trainer da polso sempre pronto a darti suggerimenti per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefisso.

Con l’offerta di oggi su Amazon, poi, diventa imperdibile. Non solo potrai approfittare di uno sconto che fa scendere il prezzo a un livello mai toccato prima, ma potrai anche scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Un affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Apple Watch SE 3, 40 mm Galassia

Apple Watch SE 3, 44 mm Mezzanotte

Apple Watch a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo da cogliere al volo, quella oggi disponibile sull’Apple Watch SE di terza generazione. Come accennato, lo smartwatch della Mela Morsicata è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon e può essere pagato a rate senza oneri aggiuntivi. Ma procediamo con ordine.

L’Apple Watch SE 3 con cassa da 40 millimetri può essere acquistato con uno sconto del 18%: comprandolo oggi lo paghi 229,00 euro anziché 279,00 euro come da prezzo di listino. E per gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento c’è la possibilità di optare per il pagamento a rate. In questo modo, l’Apple Watch SE 3 costa 45,80 euro al mese per cinque mesi.

Il modello con cassa da 44 millimetri è disponibile con uno sconto del 16% a 259,00 euro anziché 309,00 euro. Optando per il pagamento a rate l’Apple Watch SE 3 ti costa 51,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple Watch SE 3, Galassia

Apple Watch SE 3, 44 mm Mezzanotte

Apple Watch SE 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Apple Watch SE 3 è il compagno ideale per il benessere e il fitness, offrendo funzioni essenziali per la salute e una sicurezza avanzata.

Lo smartwatch in offerta su Amazon è un eccellente alleato nel raggiungimento dei tuoi obiettivi atletici. Oltre a monitorare in maniera precisa e puntuale movimenti e attività fisica, tiene traccia di vari parametri per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Nella sua scheda tecnica, molto rinnovata rispetto al passato, spicca il sensore di temperatura corporea, grazie al quale ottenere informazioni importanti sul proprio stato di salute. Monitora inoltre il battito cardiaco, inviando notifiche in caso di frequenza troppo alta o bassa

L’Apple Watch SE 3 rileva gravi cadute o incidenti d’auto, chiamando automaticamente i soccorsi e avvisando i contatti di emergenza. La funzione "Tutto bene" aggiunge un ulteriore livello di tranquillità.

La connettività ti tiene sempre in contatto: puoi inviare messaggi, rispondere a chiamate, ascoltare musica e podcast, usare Siri e leggere notifiche, tutto dal polso.

Una delle nuove caratteristiche distintive è il Display Always-On, che ti permette di leggere l’ora e visualizzare il quadrante senza dover sollevare il polso per riattivare lo schermo.

L’autonomia di 18 ore e la ricarica veloce (bastano pochi minuti collegato alla corrente per avere ore di utilizzo supplementari) permettono di sfruttare a fondo tutte le sue funzioni senza aver paura di ritrovarti improvvisamente senza il tuo personal trainer da polso.

Apple Watch SE 3, Galassia

Apple Watch SE 3, 44 mm Mezzanotte