Un vecchio Apple Watch può essere riutilizzato in modo creativo come sleep tracker dedicato, iPod standalone o fitness tracker per attività rischiose, prolungandone la vita utile.

In alternativa, è possibile venderlo o regalarlo, sfruttando il mercato dell’usato o destinandolo a utenti con esigenze più basilari.

Gli Apple Watch costano tanto e una volta acquistato un nuovo modello è utile trovare il modo di riutilizzare quello precedente, anche senza rivenderlo. Ci sono tanti modi intelligenti per poter prolungare la vita di un vecchio Apple Watch. A suggerirne alcuni è stato il magazine BGR. Con un po’ di fantasia, infatti, un vecchio smartwatch di Apple può tornare molto utile. Ecco alcuni trucchi per dare nuova vita a un Apple Watch di vecchia generazione e non lasciarlo chiuso nel cassetto.

Utilizzarlo come uno sleep tracker

Gli Apple Watch possono essere utilizzati per tracciare il sonno, tenendolo al polso durante la notte. Molti utenti non lo fanno per via della necessità di ricaricare lo smartwatch (ben noto per la sua scarsa autonomia). Un vecchio Apple Watch, quindi, può diventare un vero e proprio sleep tracker da utilizzare in modo specifico la notte, per analizzare il sonno e ottenere dati utili al miglioramento della salute. È necessario, però, che il dispositivo sia aggiornabile almeno a watchOS 8 o versioni successive.

Trasformarlo in un moderno iPod

Grazie ad un apposito accessorio, come il RePod C1, è possibile trasformare un Apple Watch in un vero e proprio iPod e, quindi, utilizzarlo per ascoltare la musica e anche per varie altre funzionalità, come i pagamenti con Apple Pay. Si tratta di un modo creativo per continuare a utilizzare lo smartwatch anche senza tenerlo al polso.

Un fitness tracker per attività estreme

Un altro modo smart per “riciclare” un vecchio Apple Watch è quello di utilizzarlo come un qualsiasi altro fitness tracker, ma solo per attività estreme. In questo modo, quindi, lo smartwatch continuerà a fare il suo lavoro, raccogliendo dati sulla salute durante lo svolgimento di una determinata attività, e non ci sarà il rischio di danneggiare il nuovo Apple Watch, appena acquistato per centinaia di euro.

Venderlo o regalarlo

Per “recuperare” un Apple Watch è sempre possibile rivenderlo (il mercato dell’usato per prodotti di questo tipo è sempre ricco di potenziali acquirenti) oppure regalarlo a un utente con esigenze più basilari, come un parente anziano, che potrebbe farne buon uso utilizzandolo come smartwatch per sincronizzare notifiche e per tenere sotto controllo la propria salute.