Apple

In sintesi

Per sfruttare al meglio Apple Watch è fondamentale personalizzare notifiche, widget e funzioni come Attività, sblocco del Mac e monitoraggio del sonno, adattando lo smartwatch alle proprie esigenze.

Alcuni piccoli trucchi, come usare Apple Watch come telecomando per Apple TV o gestire in modo avanzato le sveglie, possono migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso quotidiana.

Per utilizzare al meglio il proprio Apple Watch è necessario adottare una serie di trucchi che possono fare la differenza, migliorando le prestazioni e, soprattutto, rendendo lo smartwatch più adatto alle proprie necessità. Ricordiamo, inoltre, che chi ha un vecchio Apple Watch può seguire alcuni consigli per riutilizzarlo.

Come usare al meglio il proprio Apple Watch

Per prima cosa, è necessario gestire al meglio le notifiche, evitando di ricevere segnalazioni continue sul proprio polso. Direttamente dall’app Watch dell’iPhone abbinato, infatti, è possibile scegliere quali app possono inviare notifiche e quali, invece, non sono autorizzate. In questo modo, solo i messaggi importanti saranno segnalati anche sullo smartwatch.

Per chi ha un Mac, inoltre, è possibile impostare lo sblocco automatico quando si utilizza anche l’Apple Watch. Per farlo basta andare nelle Impostazioni di Sistema e poi nella sezione dove configurare l’accesso tramite Touch ID e le password. Qui è presente una sezione dedicata ad Apple Watch da cui attivare la sincronizzazione tra computer e smartwatch.

Un altro modo semplice per migliorare l’uso dello smartwatch è ricorrere ai widget, che possono fare la differenza in termini di usabilità del dispositivo. Per chi utilizza lo smartwatch per l’allenamento e l’attività fisica, è utile gestire al meglio gli anelli di Attività, andando a impostare gli obiettivi desiderati. Per farlo basta andare nell’app Attività e utilizzare la Digital Crown per raggiungere un anello e modificare poi gli obiettivi. Ricordiamo che è anche possibile disattivare Siri.

Piccoli trucchi che fanno la differenza

Con Apple Watch è possibile anche controllare la Apple TV, in modo simile a quanto si può fare su iPhone. Basta utilizzare l’app Remote e poi selezionare Apple TV per attivare la sincronizzazione. In questo modo, lo smartwatch diventerà un telecomando.

Un altro trucco molto interessante riguarda le sveglie. Andando nell’app Sveglie e poi in Modifica sveglia è possibile disattivare la modalità silenziosa per una singola sveglia. Si tratta di un trucco molto utile per quando non si vuole rinunciare alla modalità silenziosa, ma si ha bisogno anche di una sveglia in un momento preciso della giornata.

Per chi utilizza gli smartwatch di Apple, è utile ricorrere alla funzione di monitoraggio del sonno, accessibile tramite l’app Sonno. Si tratta di un sistema comodo per monitorare il proprio riposo e verificare se tutto procede nel modo giusto, tramite l’analisi di diversi parametri.