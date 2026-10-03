TOTALE PUNTI 7.8 Apple Watch Serie 12 Per diversi giorni l'abbiamo tenuto al polso, di giorno e di notte, arrivando da un Apple Watch Series 10 di due anni fa. Fuori è quasi indistinguibile, ma il lavoro vero è sul retro: un nuovo sistema di sensori e il chip S11 cambiano il modo in cui l'orologio legge il corpo. C'è un dettaglio che le presentazioni trascurano: il punteggio di Preparazione, la novità più chiacchierata dell'anno, non compare subito. Serve pazienza, e come vedremo la ricompensa è una routine diversa. Resta da capire se queste novità bastino a convincere chi ha già un Apple Watch recente, e dove l'Europa resti un passo indietro.

PRO Battito misurato ogni 5 secondi

Variabilità cardiaca ogni 5 minuti

Preparazione e analisi del sonno

Ricarica rapida: 12 ore in 15 minuti

App ed ecosistema senza rivali CONTRO Autonomia ferma a 24 ore

Estetica invariata

Funzioni IA audio assenti in Europa

Preparazione lenta a partire

Funziona solo con iPhone

Design e display VOTO: 7 Sul piano estetico l'Apple Watch Series 12 non prova a stupire: la forma rettangolare con gli angoli smussati è la stessa di sempre, nelle misure da 42 e 46 mm. A cambiare sono i materiali. Le casse in alluminio, riciclato al 100%, adottano il Ceramic Shield 2, che secondo Apple resiste il 60% in più del vetro Ion-X dell'Apple Watch Series 11. Titanio e ceramica montano invece lo zaffiro. Con 9,7 millimetri di spessore e 39,5 grammi (46 mm, alluminio, GPS) l'orologio si dimentica sul polso, anche sotto le lenzuola. Lo schermo OLED always-on tocca i 2000 nit di picco e scende a 1 nit al buio, con 326 pixel per pollice. Resiste all'acqua fino a 50 metri e alla polvere con grado IP6X, e i vecchi cinturini restano compatibili.

Sensori e salute VOTO: 9 Il cambiamento più importante è sul retro della cassa. Elettrodi più ampi, fotodiodi disposti ad anello e LED verdi più grandi permettono di leggere il battito ogni 5 secondi, anche camminando. Prima la lettura avveniva ogni 5 minuti e solo a riposo: oggi l'attività è 60 volte più fitta rispetto alla Series 11. Lo stesso vale per la variabilità della frequenza cardiaca, indicatore di stress e recupero, misurata ora ogni 5 minuti invece che ogni due ore. Ne guadagnano anche le stime sulle calorie bruciate. Apple dichiara il rilevamento più accurato tra i dispositivi indossabili, in base a uno studio proprio su oltre 1.000 partecipanti, con una fascia Polar H10 come riferimento. I test comparativi usciti in questi giorni confermano il primato sul battito. Attenzione però: le notifiche di ipertensione segnalano un andamento sospetto ma non misurano la pressione, e Apple precisa che le autorizzazioni per Series 12 sono ancora in corso in alcune regioni.

Preparazione e sonno VOTO: 8 La Preparazione è un voto da 0 a 10 che ogni mattina riassume attività recente, qualità del sonno e parametri vitali notturni, e si aggiorna durante il giorno. Il punto è che non arriva subito: l'orologio ha bisogno di diversi giorni, notti incluse (secondo altre prove, dalle cinque alle sette), per imparare le abitudini di chi lo indossa. Nel frattempo l'app resta vuota. Quando funziona, cambia le abitudini. Per avere il dato bisogna dormire con l'orologio, quindi lo si ricarica nel tempo di una cena e lo si rimette al polso prima di andare a letto. Di notte raccoglie ossigenazione, respiro, battito medio, HRV e temperatura del polso, distingue le fasi REM, Core e Deep e assegna un voto alla qualità del riposo. Che sia merito dell'algoritmo o semplice suggestione, la giornata ha quasi sempre confermato il voto del mattino. Il limite: nei giorni di prova il punteggio non è mai sceso, quindi non sappiamo come si comporti quando consiglia di rallentare.

Prestazioni e software VOTO: 8 Dentro batte il chip S11, derivato dall'A20 Pro dei nuovi iPhone: processore dual-core a 64 bit con cache più ampia del 50%, Neural Engine a 4 core e 64 GB di memoria. Non abbiamo eseguito benchmark, ma arrivando da una Series 10 si nota subito la velocità con cui rispondono comandi e sensori. L'S11 gestisce anche il nuovo contapassi e un processore always-on dedicato al riconoscimento dei suoni. Sul software l'Apple Watch non ha rivali: app, Fitness+, smart home, messaggi e notifiche di sicurezza funzionano meglio che altrove, ma serve sempre un iPhone. In Europa mancano invece le funzioni più ambiziose di Audio Intelligence: Live Rewind e Siri Recap debutteranno in beta a fine 2026, prima in inglese e non inizialmente nell'UE. Ci sono il riconoscimento rapido dei brani con Shazam e il rilevamento di suoni come sirene e campanelli.

Autonomia e ricarica VOTO: 7 Apple dichiara 24 ore di uso normale, 38 ore in Risparmio energetico e 10 ore di allenamento all'aperto, due in più del passato. Rispetto alle 18 ore della Series 10 il passo avanti c'è, ma il dato coincide con quello della Series 11: quest'anno Apple non ha spinto sulla batteria. La ricarica, invece, è veloce. Con il cavo magnetico USB-C in confezione bastano 15 minuti per 12 ore, 5 minuti per 10 ore di monitoraggio del sonno e circa 30 minuti per l'80%. Nella nostra prova per il 100% serve circa un'ora. L'alimentatore non è incluso. Il risultato è un'abitudine più che un problema: orologio sul comodino durante la cena, poi al polso per la notte. Chi vuole giorni di autonomia può guardare all'Apple Watch Ultra 4, che dichiara 50 ore, o ai migliori smartwatch per chi ha esigenza di batteria più capiente.