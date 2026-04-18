Apple Watch a prezzo stracciato: oggi lo paghi pochissimo

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L’aspetto esteriore, con la cassa caratterizzata dall’iconica forma quadrata, resta l’unico legame con il passato. Per il resto, l’Apple Watch Series 11 ha davvero pochi punti di contatto con i modelli delle generazioni precedenti. Dal display ai sensori di monitoraggio dello stato di salute e attività fisica, lo smartwatch della Mela Morsicata rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama dei wearable.

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D’altronde, basta leggere (anche velocemente) la scheda tecnica dell’Apple Watch 11 per rendersi conto dell’incredibile passo in avanti fatto dai tecnici Apple con l’ultimo wearable uscito dai laboratori di Cupertino. Il display OLED è ancora più luminoso del passato ed è protetto da un vetro che lo mette a riparo da urti accidentali e cadute. I componenti all’interno della cassa in alluminio catturano ogni singolo movimento e, grazie all’intelligenza artificiale, permettono di ottenere dati e informazioni che potrai sfruttare per migliorare le tue performance atletiche. Ma questo non è che uno dei tanti possibili utilizzi dell’Apple Watch 11.

E grazie alla promozione che trovi oggi su Amazon, oggi l’Apple Watch 11 è doppiamente conveniente. Non solo risparmi centinaia di euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore, ma hai anche la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Apple Watch 11 Jet Black

Apple Watch 11 Viola nebbia

Apple Watch 11 Grigio siderale

Apple Watch 11 Oro rosa

Apple Watch 11 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta tutt’altro che usuale, quella che trovi oggi su Amazon per l’Apple Watch Series 11. Lo sconto del 26% fa scendere il prezzo al minimo storico: oggi lo paghi 339,00 euro anziché 459,00 euro come da listino. I conti si fanno facilmente: risparmi ben 120 euro rispetto al prezzo suggerito dal produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento a rate senza oneri aggiuntivi. In questo modo, l’Apple Watch 11 costa 67,80 euro al mese per cinque mesi.

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Apple Watch 11 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Pur mantenendo l’estetica sottile introdotta con il modello precedente, l’Apple Watch 11 porta con sé un carico di novità. Il nuovo smartwatch Apple introduce un display OLED grandangolare con una resistenza ai graffi raddoppiata grazie al nuovo vetro Ion-X migliorato. Le dimensioni rimangono focalizzate sul comfort, offrendo una leggibilità ottimale anche in condizioni di luce solare diretta grazie a una luminosità di picco di 2000 nit.

Sotto la scocca pulsa il chip Apple S11, ottimizzato per garantire un’efficienza energetica superiore e prestazioni fluide. Potrai così utilizzare più app contemporaneamente senza che le prestazioni ne risentano. L’autonomia è stata estesa fino a 24 ore di utilizzo normale, raggiungendo le 38 ore in modalità risparmio energetico, eliminando la necessità di ricariche notturne frequenti grazie alla ricarica ultra-rapida.

Sul fronte della salute, il Series 11 introduce le notifiche per l’ipertensione, in grado di segnalare trend anomali della pressione arteriosa. La nuova funzione "Sleep Score" analizza la qualità del riposo attraverso un punteggio numerico basato su vari parametri biometrici. Restano centrali le app per l’ECG, il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e i sensori di temperatura, consolidando il ruolo del Watch come un vero e proprio assistente medico da polso.

Il sistema operativo watchOS 26 porta funzionalità avanzate alimentate dall’intelligenza artificiale che rendono lo smartwatch Apple ancora più autonomo dall’iPhone.

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