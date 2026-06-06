Apple Watch 11 a prezzo stracciato: lo sconto è esagerato

Grazie alle funzionalità avanzate per il benessere e per il fitness, lo smartwatch della Casa di Cupertino è un assoluto must have per tutti gli amanti dell'attività fisica. Oggi lo trovi a un prezzo bassissimo.

Dietro alla "solita" cassa quadrata si nasconde un mondo di nuovi sensori e nuove funzionalità che lo rendono più completo e versatile che mai. Con l’Apple Watch 11 al polso potrai fare tutto quello che vorrai, anche tenere in tasca lo smartphone per tutta la giornata. Dal monitoraggio dello stato di salute ai pagamenti contactless, passando per le indicazioni stradali, le notifiche di messaggi e social network, l’ultimo smartwatch nato in quel di Cupertino ha una funzione per ogni tua esigenza. Oggi, poi, lo puoi acquistare a un prezzo mai così basso: lo sconto garantito da Amazon fa scendere il prezzo al minimo storico: lo paghi pochissimo e fai un vero affare.

Apple Watch Series 11 Jet Black

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Apple Watch 11 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

A un prezzo così basso, l’ultima versione dello smartwatch della Mela Morsicata va comprato prima che termini. L’Apple Watch 11 è disponibile su Amazon con lo sconto del 29% al prezzo più basso del web. Comprandolo oggi lo paghi349 euro anziché 489 euro come da listino: un risparmio di 140 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore che lo rende più conveniente che mai.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Optando per questa modalità, l’Apple Watch Series 11 costa 69,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple Watch Series 11 Jet Black

Apple Watch 11 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’Apple Watch Series 11 rappresenta la perfetta evoluzione degli smartwatch di Cupertino, unendo un design collaudato a un’esperienza d’uso visivamente straordinaria. La spaziosa cassa in alluminio da 46 millimetri ottimizza al meglio lo spazio sul polso, integrando uno schermo incredibilmente ampio e protetto da un vetro due volte più resistente ai graffi rispetto alla serie precedente.

Il cuore dell’esperienza visiva è lo spettacolare display Retina OLED LTPO3 Always-On. Questa tecnologia all’avanguardia offre un ampio angolo di visualizzazione e una luminosità di picco che raggiunge i 2000 nit, garantendo una leggibilità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole, ideale durante le sessioni di allenamento all’aperto.

Sotto la scocca pulsa il potente chip S10 con processore dual-core a 64 bit e Neural Engine dedicato. Questa architettura avanzata permette di gestire fluidamente le funzionalità di watchOS, elaborando i comandi vocali di Siri direttamente sul dispositivo e assicurando un’interazione fulminea attraverso l’innovativo gesto del doppio tap.

Sul fronte del benessere, il dispositivo introduce strumenti avanzati come le notifiche per l’ipertensione, che si affiancano al monitoraggio delle apnee notturne e all’app Parametri Vitali. Non mancano le funzioni salvavita, tra cui il rilevamento degli incidenti stradali e delle cadute, supportate dal preciso modulo GPS per la tracciabilità dei percorsi.

Grazie ai parametri evoluti per gli allenamenti, avrai a disposizione tutti i dati, le informazioni e statistiche necessarie per migliorare la tua forma fisica e le tue performance. Grazie a funzioni come Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento sarà come avere un personal trainer al polso.

Infine, l’autonomia è stata estesa fino a 24 ore di utilizzo normale, che salgono a 38 ore attivando la modalità Risparmio energetico. La ricarica rapida si rivela straordinariamente efficiente, permettendo di passare dallo 0% all’80% in appena 30 minuti, per ripartire subito senza lunghe attese.

Apple Watch Series 11 Jet Black