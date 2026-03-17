Apple, lo smartwatch crolla di prezzo: minimo storico

L'Apple Watch 111 è disponibile al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco quanto costa e le caratteristiche tecniche.

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L’Apple Watch 11 è l’ultima versione dell’orologio smart dell’azienda di Cupertino. Un wearable che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di caratteristiche e funzionalità avanzate che ti aiutano nella vita di tutti i giorni. Da nuove funzioni innovative per il monitoraggio della salute a tante modalità per gli allenamenti, l’Apple Watch 11 è il compagno ideale da avere sul polso.

Soprattutto oggi che lo troviamo in offerta con uno sconto del 24% e approfitti del minimo storico su quello di listino. Risparmi ben 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto uniche e che solo il sito di e-commerce sa offrirti. Non perdere tempo e approfittane subito.

Apple Watch Series 11

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Apple Watch Series 11: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo mai visto prima per l’Apple Watch 11. Da oggi l’orologio top dell’azienda di Cupertino è disponibile a un prezzo di 349 euro con uno sconto del 24% su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce sa offrire.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo smartwatch.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11: le caratteristiche tecniche

Con l’Apple Watch Series 11 l’azienda di Cupertino fa un ulteriore salto in avanti integrando sensori di nuova generazione e funzioni sempre più utili nella vita di tutti i giorni.

La scheda tecnica si basa sul nuovo display Retina OLED Always-on che non solo offre un’area di visione più ampia, ma garantisce una leggibilità straordinaria da qualsiasi angolazione grazie. Ottima anche la luminosità che raggiunge i 2000 nit. Che tu sia sotto la luce diretta del sole o in un ambiente buio, ogni dettaglio è nitido, dai parametri dell’allenamento alle notifiche più importanti.

Una delle novità più interessanti è il sistema di isolamento vocale, che utilizza audio computazionale avanzato per eliminare i rumori di fondo durante le chiamate, assicurando che la tua voce arrivi sempre cristallina. Per gli amanti del benessere, l’orologio introduce la nuova funzione Qualità del sonno, basata su algoritmi di intelligenza artificiale, che si affianca a strumenti utilissimi come l’app ECG, il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue e le notifiche per il ritmo cardiaco irregolare.

Progettato per accompagnarti in ogni avventura, l’Apple Watch Series 11 è perfetto per gli sportivi: dal trekking alle sessioni di snorkeling fino a 6 metri di profondità, grazie al profondimetro integrato e al sensore di temperatura dell’acqua. La batteria è una garanzia e supporta una ricarica ultra-rapida. Un orologio da top di gamma che oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Apple Watch Series 11