Apple sta valutando un Apple Vision Pro evoluto: occhiali smart che si oscurano automaticamente e mostrano notifiche, adatti all'ufficio e al tempo libero

Shutterstock

In sintesi

Apple sta valutando lo sviluppo di un’evoluzione di Apple Vision Pro che unisce la praticità degli occhiali da sole alle funzionalità smart.

È stato depositato il brevetto per un dispositivo che regolerà automaticamente la luminosità e offrirà funzioni come notifiche e indicazioni stradali.

Apple ha già sviluppato tecnologie in grado di regolare automaticamente la luminosità degli schermi in base all’illuminazione ambientale, come avviene di norma sugli iPhone, e ha già introdotto Apple Vision Pro, il visore che ha segnato l’ingresso dell’azienda in un nuovo mercato. Ma cosa accadrebbe se queste conoscenze venissero unite in un unico dispositivo? I primi segnali di questa svolta non mancano: una recente domanda di brevetto suggerisce che Apple stia lavorando a una versione futura di Apple Vision Pro in grado di trasformarsi in veri e propri occhiali da sole smart.

Apple Vision Pro con oscuramento automatico: cosa sappiamo

Il documento depositato da Apple, intitolato "Triggered Dimming And Undimming Of A Head-Mountable Device", descrive un sistema che consente a un visore indossabile di adattare automaticamente il livello di oscuramento delle lenti.

Secondo quanto riportato, «alcuni HMD [Head-Mounted Displays] possono funzionare come occhiali da sole intelligenti controllando lo strato oscurante di un display passthrough. Ad esempio, quando l’utente si trova al chiuso in condizioni di scarsa luce, il livello di oscuramento viene mantenuto basso, mentre all’aperto in piena luminosità aumenta, riducendo l’intensità della luce che attraversa le lenti».

Questa soluzione rappresenterebbe un’evoluzione diretta della tecnologia già presente in Apple Vision Pro, che utilizza un display passthrough per simulare il contatto visivo. In questo caso, però, Apple sembra puntare a rendere il dispositivo non solo più funzionale, ma anche più accettabile e "normale" dal punto di vista sociale.

L’azienda sottolinea infatti che regolare l’oscuramento soltanto in base alla luce ambientale potrebbe risultare inadeguato: potrebbe essere considerato scortese o strano schermare gli occhi mentre si conversa con qualcuno. Per questo motivo, il brevetto ipotizza un sistema capace di adattarsi non solo alla luminosità, ma anche al contesto sociale e alla presenza di un interlocutore.

Visori smart anche per il tempo libero

Come potrebbero essere questi ipotetici dispositivi con oscuramento automatico, quindi? Apple immagina qualcosa di leggermente diverso rispetto all’attuale Apple Vision Pro, spesso associato a scenari professionali o domestici.

Nella domanda di brevetto si fa infatti esplicito riferimento all’uso in ambienti ricreativi, come «il contesto fisico di una spiaggia», ma non vengono forniti altri dettagli su questo fronte. L’idea comunque sembra essere quella di un accessorio versatile, capace di unire la praticità degli occhiali da sole alla potenza di un visore intelligente.

Gli occhiali da sole smart potrebbero garantire un’esperienza d’uso dinamica, passando automaticamente da un livello di oscuramento all’altro senza bisogno di togliere il dispositivo né di intervenire manualmente con l’iPhone.

Inoltre, il brevetto menziona notifiche, indicazioni stradali e metriche sportive visualizzabili direttamente sulle lenti. In questo modo Apple mira a portare la tecnologia indossabile fuori dall’ufficio e dalle mura di casa, trasformandola in un compagno digitale anche per le attività all’aperto.