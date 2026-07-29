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Apple lancia Apple Upgrade con Klarna: un programma di leasing per iPhone, Apple Watch, iPad e Mac che abbassa la rata mensile rispetto all'acquisto immediato.

I contratti variano per prodotto: iPhone e Watch 12 o 24 mesi, iPad e Mac 24 o 36 mesi; pagamento e gestione avvengono tramite l'app Klarna.

La proprietà non è automatica: alla scadenza si può restituire, riscattare con un saldo unico o sottoscrivere un nuovo contratto; AppleCare non è incluso.

Apple cambia il modo in cui propone i propri dispositivi negli Stati Uniti. Con Apple Upgrade, sviluppato insieme a Klarna, i clienti possono prendere in leasing un iPhone o un Apple Watch. Il programma comprende anche Mac e iPad, con durate che variano in base al prodotto scelto.

La nuova formula riduce l’esborso mensile rispetto alla cifra necessaria per acquistare subito il dispositivo. La proprietà, però, non passa automaticamente al cliente. Alla scadenza occorre scegliere se restituire il prodotto o esercitare il riscatto. Chi punta a un modello più recente può riconsegnare quello in uso e sottoscrivere un nuovo accordo. Il principio richiama quindi la formula già diffusa nel settore automobilistico.

Come funziona Apple Upgrade con Klarna

Per iPhone e Apple Watch sono disponibili contratti di 12 o 24 mesi. Mac e iPad possono invece essere presi in leasing per 24 o 36 mesi.

Le rate partono da 17,99 dollari al mese per iPhone e da 24,99 dollari per Mac. Per Apple Watch e iPad, la soglia iniziale è di 11,99 dollari al mese. L’importo effettivo varia in base al modello e alla configurazione.

L’adesione può essere completata online, sul sito Apple oppure tramite l’app Apple Store. Chi preferisce l’assistenza in presenza può presentare la richiesta nei negozi Apple degli Stati Uniti. La pratica è gestita da Klarna, che effettua una verifica creditizia di tipo “soft”. Secondo Apple, il controllo non incide sul punteggio creditizio del richiedente.

Dopo l’approvazione, il cliente conclude l’operazione attraverso l’app di Klarna, dove gestisce anche il contratto. Dalla stessa applicazione può consultare il calendario delle scadenze e controllare i pagamenti ancora dovuti.

Permuta ed AppleCare nel leasing dei dispositivi Apple

Chi aderisce ad Apple Upgrade può consegnare un dispositivo già posseduto attraverso Apple Trade In. Il valore riconosciuto viene utilizzato per ridurre la rata mensile. Per i pagamenti con Apple Card è inoltre previsto il 3% di Daily Cash.

AppleCare non è compreso nel prezzo base del leasing e deve essere aggiunto separatamente. L’assenza della copertura va valutata con attenzione, perché in caso di restituzione il dispositivo deve rispettare le condizioni previste dal contratto. Eventuali danni possono comportare costi aggiuntivi.

Alla scadenza, il cliente decide se restituire il prodotto o esercitare il riscatto. In quest’ultimo caso è previsto un pagamento unico. La restituzione chiude il rapporto. Chi punta a una generazione più recente può invece sottoscrivere un nuovo leasing.

Apple Upgrade sostituisce i precedenti programmi per iPhone

Con il debutto di Apple Upgrade, l’azienda interrompe negli Stati Uniti iPhone Upgrade Program e iPhone Payments. Gli utenti già iscritti al vecchio programma potranno valutare il passaggio al leasing quando ne avranno diritto.

Il leasing non sostituisce la vendita tradizionale, che rimane disponibile anche con il finanziamento dell’operatore telefonico. Per gli acquisti effettuati con Apple Card, l’azienda continua a offrire il pagamento in rate mensili.

Apple Upgrade è dunque un contratto di locazione, non una semplice dilazione del prezzo d’acquisto. La rata più contenuta evita un esborso iniziale elevato, ma il dispositivo resta in leasing fino all’eventuale riscatto. Prima di aderire è quindi essenziale valutare il costo complessivo del contratto, senza fermarsi alla cifra mensile pubblicizzata.

Apple Upgrade è disponibile in Italia?

Al momento, Apple Upgrade è disponibile soltanto negli Stati Uniti. Apple non ha comunicato un eventuale lancio del programma di leasing in Italia.