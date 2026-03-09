Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Apple

Il lancio del MacBook Neo ha attirato l’attenzione per il suo prezzo sorprendentemente basso, ma dietro questa novità si nasconde un movimento strategico molto più ampio. Apple, infatti, sembra voler ridefinire la propria offerta allargando sia la fascia economica sia quella più esclusiva. Mentre il nuovo portatile mira a conquistare studenti e utenti quotidiani, secondo Bloomberg diversi prodotti in arrivo potrebbero rafforzare la fascia super-premium della gamma, quella che sempre più spesso ruota attorno alla parola “Ultra”.

MacBook Neo: la nuova fascia accessibile di Apple

Il MacBook Neo rappresenta una piccola rivoluzione per Apple. Il portatile si colloca ben al di sotto dei modelli tradizionali della linea Mac: in pratica costa circa il 45% in meno rispetto al MacBook Air, una differenza piuttosto rara nella strategia commerciale dell’azienda.

Questo risultato è stato possibile grazie a diversi cambiamenti tecnologici avvenuti negli ultimi anni. I processi produttivi delle scocche in alluminio sono diventati più efficienti e meno costosi, mentre il chip A18 Pro sviluppato per iPhone è ormai economico abbastanza da essere utilizzato su larga scala anche nei computer.

A ciò si aggiunge l’evoluzione di macOS, che nel tempo ha acquisito un design più colorato e accessibile, pensato per un pubblico più giovane.

Un fattore decisivo è stato anche l’abbandono dei processori Intel a favore dei chip progettati internamente da Apple. La transizione verso architetture basate su Arm ha permesso di costruire macchine più efficienti dal punto di vista energetico e meno costose da produrre.

La strategia dietro la linea Apple Ultra

Il MacBook Neo non indica però un cambiamento radicale verso prodotti economici. Al contrario, il vero movimento strategico sembra andare nella direzione opposta: ampliare la fascia premium.

Negli ultimi anni Apple ha iniziato a utilizzare sempre più spesso il marchio Ultra per indicare dispositivi di fascia altissima.

L’esempio più noto è l’Apple Watch Ultra, ma il concetto è comparso anche nei chip più potenti e in alcune tecnologie automobilistiche legate a CarPlay.

L’idea è semplice: offrire prodotti che rappresentino il vertice assoluto della gamma, sia per prestazioni sia per prezzo.

Secondo diverse analisi pubblicate proprio da Bloomberg, questa filosofia potrebbe presto estendersi a molte altre categorie. Il risultato sarebbe una struttura dell’offerta ancora più ampia, con modelli entry level da una parte e versioni ultra-premium dall’altra.

L’iPhone pieghevole e gli altri prodotti in arrivo

Tra i dispositivi che potrebbero rappresentare meglio questa nuova strategia c’è il futuro iPhone pieghevole.

Il progetto circola da anni tra le indiscrezioni dell’industria tecnologica e avrebbe caratteristiche molto ambiziose: un grande schermo interno flessibile, sensori integrati sotto il display e un prezzo stimato vicino ai 2.000 dollari. Non è ancora certo il nome commerciale, ma l’idea di un iPhone Ultra è tra le ipotesi più discusse.

Anche le cuffie potrebbero entrare in questa fascia. Le prossime generazioni di AirPods potrebbero integrare telecamere dedicate alla visione artificiale per raccogliere informazioni visive da elaborare tramite l’assistente Siri.

Una dotazione del genere farebbe inevitabilmente salire il prezzo sopra quello delle attuali AirPods Pro.

Nel mondo dei computer, invece, si parla di MacBook Pro con schermo OLED e funzionalità touch. Un cambiamento tecnico che storicamente ha portato a incrementi di prezzo significativi.

Quando Apple introdusse l’OLED su altri dispositivi, il costo iniziale salì di circa il 20%, segno che la nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a modelli ancora più costosi e sofisticati.

Una strategia che porta la firma di Tim Cook

Questa evoluzione rientra perfettamente nella visione del CEO Tim Cook.

Negli ultimi anni Apple ha preferito espandere prodotti già affermati invece di introdurre categorie completamente nuove. Lo scopo è presidiare quante più fasce di prezzo possibile e conquistare quote di mercato sempre più ampie.

Per questo motivo oggi esistono più versioni dello stesso dispositivo: diversi iPhone, numerosi Mac, più modelli di AirPods e persino varianti differenti di Apple Pencil. Il MacBook Neo potrebbe essere solo il primo passo di una linea destinata ad ampliarsi con nuovi formati o dimensioni di schermo.

Se questo schema continuerà, il futuro catalogo Apple potrebbe apparire ancora più articolato. Da una parte prodotti accessibili pensati per allargare la base degli utenti, dall’altra dispositivi Ultra progettati per rappresentare il massimo della tecnologia dell’azienda.

Una doppia strategia che, ancora una volta, mostra come Cupertino preferisca evolvere i propri successi piuttosto che inseguire mode passeggere.