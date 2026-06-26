Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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È un periodo di costanti aumenti di prezzo in ambito tecnologico. Ne conosciamo il motivo ed è la crisi dei componenti necessari, considerando la trasformazione di molte linee di produzione, che oggi preferiscono favorire il settore dell’AI.

Dopo tante voci, anche Apple ha ufficializzato le modifiche del proprio listino, con rincari anche molto consistenti su Mac, iPad e diversi accessori. Il nuovo tariffario è già attivo sull’Apple Store online ed è valido anche per il mercato italiano. Una nuova realtà problematica per tantissimi utenti, con aumenti che arrivano fino al 30% in alcuni casi.

Una vera e propria stangata, figlia soprattutto dei costi vertiginosi di memorie RAM e SSD. Questi nuovi costi accompagneranno prevedibilmente tutti i lanci dei prossimi mesi, spingendo molti a riconsiderare il mercato dell’usato e del rigenerato. Da Cupertino intanto attendono di scoprire quale sarà effettivamente la reazione degli appassionati. Un passo indietro netto su scala globale potrebbe infatti spingere verso riflessioni interne delicate.

Perché Apple ha alzato i prezzi

Come detto, la motivazione è legata all’esplosione dei costi delle memorie ma, di fatto, è definibile come ufficiosa, in attesa di comunicati che si spingano un po’ oltre nelle spiegazioni. Apple ha scelto di scaricare parte dei rincari sui clienti, come altre aziende del resto. Basti pensare al mondo del gaming.

Occorre sottolineare, però, come la compagnia non abbia assorbito gli aumenti, mantenendo intatti i propri margini di profitto. Gli aumenti, inoltre, si applicano anche ai prodotti ricondizionati. Una buona notizia, almeno per ora, c’è: i prezzi degli iPhone restano invariati. Un’eccezione che però potrebbe non durare a lungo.

I nuovi prezzi dei MacBook

Ecco i nuovi prezzi per tutti i MacBook, con di fianco riportata la quota d’aumento registrata:

MacBook Neo: 799 euro (+100 euro);

MacBook Air 13 pollici: 1.449 euro (+200 euro);

MacBook Air 15 pollici: 1.749 euro (+200 euro);

MacBook Pro 14 pollici M5: 2.249 euro (+300 euro);

MacBook Pro 14 pollici M5 Pro: 2.999 euro (+400 euro);

MacBook Pro 14 pollici M5 Max: 4.899 euro (+600 euro);

MacBook Pro 16 pollici M5 Pro: 3.499 euro (+400 euro);

MacBook Pro 16 pollici M5 Max: 5.199 euro (+600 euro).

I nuovi prezzi dei Mac

Ecco i nuovi prezzi per tutti i Mac Desktop:

Mac mini M4: 979 euro (+250 euro);

Mac mini M4 Pro: 1.929 euro (+250 euro);

iMac M4: 1.829 euro (+300 euro);

Mac Studio M4 Max: 3.049 euro (+500 euro);

Mac Studio M3 Ultra: 6.399 euro (+1.300 euro).

I nuovi prezzi degli iPad

Ecco i nuovi prezzi per tutti gli iPad:

iPad 128 GB: 509 euro (+120 euro);

iPad Air M4 11 pollici: 829 euro (+160 euro);

iPad Air M4 13 pollici: 1.029 euro (+160 euro);

iPad Pro M5 11 pollici: 1.319 euro (+200 euro);

iPad Pro M5 13 pollici: 1.669 euro (+200 euro).

I nuovi prezzi di HomePod e Apple TV

Ecco i nuovi prezzi per gli altri prodotti: