In sintesi

Brevetti emersi online confermano che Apple lavora a un possibile Smart Ring con NFC, sensori salute, gesture, microfono e ghiera girevole.

Il progetto potrebbe arricchire l’ecosistema Apple con funzioni per Siri, iPhone e Vision Pro, ma non è ancora certa la produzione di serie.

Apple ha in programma diverse novità per il suo futuro, con l’obiettivo di arricchire la gamma di prodotti. Le indiscrezioni emerse in queste ultime settimane sono tante, con l’azienda di Cupertino che si prepara a lanciare i nuovi iPhone 17 mentre lavora allo sviluppo di visori e occhiali smart. Per i prossimi anni, però, potrebbe esserci spazio per un’altra novità nella gamma Apple. L’azienda potrebbe, infatti, lanciare un nuovo Smart Ring arricchendo l’offerta con un anello smart in grado di integrarsi nell’ecosistema di prodotti e servizi già disponibile oggi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli emersi in queste ore sul nuovo progetto della casa di Cupertino.

Apple Ring, cosa dicono i brevetti

Alcuni brevetti trapelati online, come riportato da Apple Insider, confermano che Apple sta lavorando a un nuovo anello smart. Il progetto è in pieno sviluppo con il reparto di ricerca e sviluppo di Cupertino che si sta occupando di individuare le tecnologie giuste da integrare in un modello da avviare alla produzione.

Le funzionalità potrebbero essere tante. Lo Smart Ring di Apple, infatti, potrebbe integrare il chip NFC e dovrebbe introdurre alcuni sensori per il monitoraggio della salute. Gli ultimi brevetti confermano, però, la presenza di altre funzionalità potenzialmente molto interessanti.

L’anello, infatti, potrebbe consentire all’utente di effettuare dei gesti con il dito o con la mano (grazie alla possibilità di tracciare i movimenti) in modo da poter attivare determinate funzioni per i dispositivi abbinati.

Da segnalare anche la possibile presenza di un microfono che consentirebbe agli utenti di utilizzare l’anello per interagire con l’assistente vocale. In questo modo, quindi, potrebbe essere possibile gestire Siri, assistente in attesa dell’arrivo di una nuova versione con integrazione dell’AI.

Ci dovrebbe essere anche una ghiera girevole che permetterà di gestire ulteriori funzioni, ad esempio per il controllo della riproduzione musicale sullo smartphone. Da segnalare anche la possibile integrazione con prodotti come Apple Vision Pro e altri visori e occhiali smart che l’azienda presenterà in futuro.

Un progetto ancora da confermare

L’esistenza di brevetti depositati da Apple non basta per confermare lo sviluppo di uno Smart Ring destinato alla produzione. L’azienda di Cupertino sicuramente sta lavorando a tecnologie per il settore degli anelli smart ma potrebbe non avere progetti precisi per la realizzazione di un modello da avviare alla produzione di serie nel corso dei prossimi anni. Maggiori dettagli in merito dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.