In sintesi

Apple prepara nuovi prodotti per la Smart Home, tra cui smart speaker con display (2026), videocamera di sicurezza e un robot con Siri previsto entro il 2027.

Il successo della strategia dipende dalla nuova versione di Siri, potenziata con intelligenza artificiale per garantire un ecosistema smart completo e integrato.

Apple vuole espandere la sua presenza nel settore della Smart Home, destinato a diventare sempre più rilevante per le attività dell’azienda di Cupertino. Per raggiungere quest’obiettivo, sono in arrivo diverse novità, sia per quanto riguarda i prodotti hardware che per il software che, soprattutto quando si parla di prodotti Smart Home, devono procedere di pari passo per poter garantire un’esperienza d’uso di alto livello, con la possibilità di integrare anche Apple Intelligence. Andiamo a fare il punto sulle novità in arrivo.

Nuovi prodotti per la Smart Home da Apple

Ad anticipare alcune novità per il settore della Smart Home da parte di Apple è un nuovo report di Mark Gurman di Bloomberg. Secondo l’insider, una fonte sempre molto affidabile per quanto riguarda le novità in arrivo dall’azienda di Cupertino, Apple ha in programma il lancio di un nuovo smart speaker con display. Il prodotto in questione era già stato al centro di rumor e indiscrezioni nelle ultime settimane. I nuovi dettagli, però, posticipano il periodo di lancio. Lo smart speaker con display non arriverà nel 2025 ma sarà pronto soltanto nel corso del 2026.

Nel frattempo, Apple lavora anche a una videocamera di sicurezza, un elemento essenziale per arricchire un ecosistema smart. Le informazioni su questo componente sono poche ma è facile ipotizzare che il prodotto sarà disponibile anche con una variante pensata per l’uso outdoor. Da segnalare anche il possibile debutto, nel corso del 2027, di un robot con Siri, che sarà proposto in più varianti. Attualmente, Apple sta lavorando allo sviluppo di vari prototipi in vista del lancio commerciale di quella che diventerà una nuova gamma del suo ecosistema di prodotti.

Tutto dipende da Siri

Per il “salto di qualità” nel settore della Smart Home, Apple punta forte sullo sviluppo della nuova versione di Siri che, almeno per il momento, ha registrato diversi problemi che hanno spinto l’azienda a posticipare il lancio. Tutto ruota intorno al processo di integrazione dell’intelligenza artificiale in Siri.

Un’operazione di questo tipo sta creando non pochi problemi anche ad Amazon con Alexa Plus. Si tratta di un’operazione delicata che mira a rendere l’assistente più intelligente senza, però, perdere di vista la possibilità di eseguire le operazioni semplici e lineare a cui gli utenti sono oggi abituati.

La possibilità di sviluppare una versione completa e ricca di funzioni di Siri è fondamentale per poter garantire ad Apple gli strumenti giusti per creare un ecosistema completo e in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti alla ricerca di soluzioni avanzate per la Smart Home.