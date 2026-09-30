Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Apple

Apple potrebbe entrare in una nuova fase della smart home con un hub dotato di schermo, pensato per controllare la casa e offrire contenuti personalizzati.

Il lancio atteso il 13 ottobre dovrebbe coinvolgere anche un nuovo HomePod mini e una Apple TV aggiornata, entrambi legati alla nuova Siri AI.

L'azienda starebbe inoltre ampliando HomeKit e coinvolgendo partner esterni, con un ecosistema domestico più ricco e centrato sull'interazione vocale.

Apple potrebbe aprire una nuova fase della propria strategia per la casa intelligente il prossimo 13 ottobre. Secondo Bloomberg, citata anche da Reuters, l’azienda starebbe preparando il lancio di un nuovo smart home hub, conosciuto internamente con il nome in codice J490, che dovrebbe diventare il centro del suo ecosistema domestico.

Il nuovo hub non sarebbe l’unica novità in arrivo. Nella stessa occasione Apple dovrebbe presentare anche un nuovo HomePod mini, il primo aggiornamento importante del piccolo smart speaker dal debutto del 2020. Sarebbe inoltre in preparazione una nuova generazione di Apple TV, che non viene aggiornata dal 2022.

Apple, per il momento, non ha confermato ufficialmente né l’evento né le caratteristiche dei prodotti emerse dalle indiscrezioni.

Apple Smart Home Hub, come sarà il nuovo dispositivo?

La principale novità dovrebbe essere il nuovo smart home hub di Apple. Le indiscrezioni parlano di un dispositivo con uno schermo quadrato da circa 6 pollici, da appoggiare su un mobile oppure installare a parete.

La versione da tavolo dovrebbe avere un design ispirato ad iMac G4 del 2002. Il display sarebbe collegato a una base metallica che integra altoparlanti e microfoni. Lo schermo potrebbe essere inclinato manualmente e l’alimentazione dovrebbe avvenire tramite USB-C. Non sarebbe invece prevista una batteria interna.

Dal dispositivo dovrebbe essere possibile controllare gli accessori compatibili della casa intelligente. L’hub potrebbe essere utilizzato anche per effettuare videochiamate e riprodurre contenuti multimediali.

Un altro elemento centrale dovrebbe essere il riconoscimento dell’utente. Il sistema sarebbe in grado di capire chi sta parlando oppure chi si avvicina allo schermo, così da mostrare contenuti personalizzati. Sarebbe previsto anche un profilo dedicato agli ospiti, pensato per evitare la visualizzazione delle informazioni personali.

Siri AI sarà al centro della nuova strategia di Apple

Il nuovo hub sarebbe stato progettato attorno alla versione più avanzata di Siri. Proprio lo sviluppo dell’assistente sarebbe tra le cause del ritardo accumulato dai nuovi prodotti destinati alla casa intelligente.

L’interfaccia dovrebbe riprendere elementi già familiari a chi utilizza i dispositivi Apple. Sono previsti widget e applicazioni adattate allo schermo del nuovo hub, con particolare attenzione alle informazioni da consultare rapidamente.

Anche il nuovo HomePod mini dovrebbe sfruttare la nuova generazione di Siri. Secondo Bloomberg, il design rimarrà sostanzialmente invariato, mentre all’interno dovrebbe trovare posto un processore più veloce. Tra le novità attese ci sarebbero anche nuove colorazioni, tra cui rosa e verde.

Apple TV dovrebbe seguire una direzione simile, con hardware più potente pensato per supportare le nuove funzioni dell’assistente.

Apple vuole ampliare anche HomeKit

Le novità non dovrebbero riguardare soltanto i dispositivi. Sempre secondo Bloomberg, Apple starebbe lavorando anche a un ampliamento di HomeKit, con il supporto a nuove categorie di prodotti connessi.

L’azienda sarebbe inoltre in contatto con produttori terzi interessati a sviluppare dispositivi compatibili con il nuovo ecosistema domestico basato su Siri AI.

Il 13 ottobre potrebbe quindi segnare un cambiamento significativo nella presenza di Apple nel settore della smart home. L’azienda dispone già di HomePod e della piattaforma HomeKit, ma il nuovo hub introdurrebbe per la prima volta uno schermo dedicato al controllo della casa. Le indiscrezioni non chiariscono ancora quali caratteristiche saranno effettivamente confermate né quale sarà il prezzo del dispositivo.