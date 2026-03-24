Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

La smart home di Apple sta arrivando e promette di riconoscere tutte le persone in casa, personalizzando gli ambienti a seconda delle preferenze personali

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Apple non smette mai di programmare la prossima mossa. Il colosso ha fino a questo punto tentato un approccio timido al mondo della domotica, ma le cose starebbero per cambiare. I primi passi sono stati rappresentati da HomePod e HomePod Mini, prodotti d qualità che non sono riusciti a imporsi sul mercato, mai sostenuto da un reale progetto ben strutturato.

Ora da Cupertino giungono voci ben diverse e, come riportato da Bloomberg, si starebbe lavorando allo sviluppo di un dispositivo tanto piccolo quanto ambizioso. Un nuovo sensore smart, per il momento identificato unicamente dal codice J450. Si tratta del dispositivo pensato per essere il cuore della sicurezza e automazione domestica. L’obiettivo? Colmare in un colpo solo il gap evidente con giganti come Amazon e Google.

Automazione totale con Apple Intelligence

Cosa avrebbe diverso questo J450 rispetto a quanto già presente sul mercato? Questo sensore sarebbe profondamente integrato con Apple Intelligence. Non si limiterà, dunque, a rilevare se qualcuno è in una stanza, percependone il movimento. Sarà in grado di riconoscere l’identità degli utenti.

Ecco uno scenario possibile: entrate in cucina e il sistema avvia automaticamente la vostra playlist preferita, regolando le luci sulla tonalità che desiderate. Al contrario, quando l’ultima persona lascia la stanza, il sensore provvede a spegnere tutto, ottimizzando i consumi energetici. Questo approccio, di fatto, trasforma la casa in una sorta di “organismo vivente”, in grado di adattarsi a chi la abita.

Ecosistema modulare

Apple mira a spingersi in maniera seria nel campo della domotica. Sotto questo aspetto, dunque, il sensore J450 non è di certo un esperimento isolato. Parliamo di un tassello in una strategia molto più ampia.

Il colosso starebbe lavorando a una vera e propria gamma di prodotti hardware per la casa. Tra questi spicca l’ipotesi di un campanello smart dotato di Face ID. Ciò permetterebbe di sbloccare la serratura o inviare notifiche personalizzate sui dispositivi della famiglia.

Tutto ciò ruoterà intorno al vero pezzo forte della collezione: l’HomePad. Un hub domestico con display, che dovrebbe debuttare a settembre 2026. Fungerà da “cervello” centrale, visualizzando i feed delle telecamere, gestendo le automazioni dei sensori J450 e offrendo un’interfaccia touch per il controllo di ogni angolo della casa.

Non più solo una serie di gadget sparsi, dunque, ma un ecosistema fluido e sicuro. La perfetta sintesi tra hardware e software, che possono dunque lavorare in perfetta sinergia. Resta da capire se il pubblico, finora cauto nei confronti delle soluzioni domestiche di Cupertino, sarà pronto ad affidare la sicurezza delle proprie mura a un sensore in miniatura.