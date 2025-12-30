Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Spuntano in rete nuovi rumor su iPhone Fold, con Apple che sarebbe al lavoro per coniugare design, prestazioni e prezzo e offrire agli utenti un device unico

In Sintesi

iPhone Fold dovrebbe presentare un design “a libro” ultra-sottile con un ampio display interno da circa 7,5–7,8 pollici e una fotocamera sotto lo schermo per un’esperienza visiva senza interruzioni.

Per mantenere lo spessore ridotto, Apple potrebbe sostituire il Face ID con il Touch ID integrato nel tasto laterale, puntando inoltre su una cerniera rivoluzionaria per eliminare la visibilità della piega centrale.

Il debutto è previsto per l’autunno del 2026, probabilmente in concomitanza con la serie iPhone 18, con un prezzo di vendita piuttosto elevato.

In rete continuano a circolare indiscrezioni sul primo iPhone pieghevole (che dovrebbe prendere il nome di iPhone Fold) e, anche se il progetto non è mai stato confermato ufficialmente da Apple, molti leaker ed esperti del settore continuano a condividere informazioni su quello che viene già definito come il device più ambizioso del colosso di Cupertino.

Gli ultimi rumor suggeriscono che l’azienda sta rivedendo alcune delle caratteristiche più iconiche della linea iPhone per adattarle a questo innovativo form factor, pronto a stravolgere per sempre le regole del settore, sfidando apertamente nomi già consolidati nel segmento dei foldable, come Samsung e Huawei.

Le ultime indiscrezioni su iPhone Fold

Uno degli aspetti su cui si stanno concentrando i leaker riguarda il sistema di autenticazione biometrica. Tradizionalmente, Apple ha puntato su Face ID, la tecnologia di riconoscimento facciale tridimensionale introdotta nel 2017; tuttavia, secondo varie fonti, l’iPhone pieghevole potrebbe rinunciare a Face ID a favore di Touch ID nel pulsante laterale.

Questa scelta, suggerisce il rumor, sarebbe motivata da vincoli di spazio interno e dallo spessore complessivo del dispositivo; i componenti necessari per un sistema Face ID completo (come la fotocamera TrueDepth e i sensori a infrarossi), infatti, richiederebbero troppo spazio e non sarebbero compatibili con l’idea di design super-sottile che ha in mente Apple per il suo pieghevole.

Al contrario, il sensore di impronte digitali integrato nel pulsante laterale è già presente su alcuni iPad, rappresenta una soluzione consolidata e meno ingombrante, permettendo un compromesso tra sicurezza e design.

Un’altra componente chiave dell’iPhone pieghevole riguarda i display. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il modello avrà uno esterno di piccole dimensioni per utilizzi rapidi e un grande pannello interno da circa 7,5–7,8 pollici da usare quando il dispositivo è aperto.

Lato fotocamere, invece, per il sensore frontale, sembra che Apple stia puntando su una soluzione sotto al display interno (under-display camera), una tecnologia che permette di nascondere il sensore sotto il pannello per ottenere un effetto schermo pieno senza notch visibili.

Sul retro, il modulo fotografico dovrebbe comprendere almeno due sensori principali, con risoluzioni elevate (si parla di sensori da 48 MP), allineandosi così a quanto già disponibile sugli iPhone più recenti ma con una configurazione studiata per un uso flessibile sia a telefono aperto che chiuso.

L’ultima novità già discussa più volte riguarda l’eliminazione della piega visibile nello schermo e la durata della cerniera, due aspetti centrali per l’azienda di Cupertino che sta cercando di perfezionare prima di un lancio ufficiale.

Quando esce il nuovo iPhone Fold

Secondo gli analisti la produzione di massa dell’iPhone pieghevole partirà nella seconda metà del 2026, con un lancio ufficiale programmato per l’autunno dello stesso anno, probabilmente accanto alla generazione iPhone 18.

Il prezzo, secondo le stime attuali, potrebbe essere significativamente superiore a quello degli attuali iPhone di punta, ponendo il Fold in una fascia premium o addirittura ultra-premium.

Pur non essendo confermate, queste indiscrezioni riflettono la complessità e l’ambizione del progetto, con un dispositivo che potrebbe ridisegnare l’offerta di Apple, pur richiedendo compromessi per poter rispettare i vincoli fisici e di design imposti dai display flessibili. Resta da vedere come Apple equilibrerà funzionalità, estetica e costo per soddisfare le aspettative dei fan e competere efficacemente nel mercato dei foldable.