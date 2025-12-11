Due nuovi MacBook rivoluzioneranno la gamma di notebook di Apple nel 2026
Apple si prepara a rivoluzionare la sua gamma di notebook con il lancio di due nuovi MacBook: ci sarà anche un entry level
In sintesi
- Apple prepara un nuovo MacBook “economico”, con chip A18 Pro, display LCD da 12,9″ e prezzo previsto tra 599 e 699 dollari.
- Nel 2026 dovrebbero arrivare anche i nuovi MacBook Pro con chip M6 a 2 nm, display OLED (forse touch) e un design rinnovato senza notch.
La gamma Mac si prepara a ricevere una serie di importanti aggiornamenti nel corso del prossimo futuro. Apple, infatti, sta lavorando ad alcune novità che, nel corso del 2026, andranno a modificare radicalmente l’offerta di notebook dell’azienda. Andiamo a fare il punto della situazione.
Che sappiamo dei nuovi Mac in arrivo
Come riportato da 9to5mac, Apple punta a lanciare un nuovo MacBook “economico”. Si tratta di un modello che andrà a posizionarsi al di sotto del MacBook Air, oggi facilmente acquistabile intorno agli 850 euro con la versione da 13 pollici, chip M4 e 16/256 GB.
Il nuovo entry level della gamma di portatili di Apple dovrebbe presentare il chip A18 Pro, già utilizzato da iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, senza poter contare sui chip della serie M. Di conseguenza, il notebook sarà meno potente ma più efficiente.
I rumor di queste settimane anticipano la presenza di un display LCD da 12,9 pollici (quindi leggermente più piccolo rispetto all’Air da 13 pollici). Si parla anche dell’assenza della tastiera retroilluminata ma, al momento, non ci sono conferme.
Per quanto riguarda il prezzo, invece, il nuovo MacBook dovrebbe arrivare sul mercato con un listino di circa 599-699 dollari, posizionandosi ben al di sotto dell’Air da 13 pollici, che negli USA parte da 999 dollari.
Per quanto riguarda i MacBook Pro, dopo l’arrivo dei modelli con M5, è previsto anche il debutto dei modelli con M6, realizzato con processo produttivo a 2 nm. Questa nuova generazione segnerà il debutto di una variante con display OLED (probabilmente con supporto touch) e anche di un nuovo design, con il possibile addio al notch.
Quando arriveranno i nuovi MacBook?
Le novità descritte per la gamma MacBook dovrebbero essere pronte per il 2026. Al momento, non ci sono conferme ufficiali e bisognerà attendere maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane per avere le idee più chiare. Il MacBook economico potrebbe arrivare già nella prima parte del prossimo anno mentre per i MacBook Pro con M6 bisognerà attendere il quarto trimestre. Staremo a vedere quali saranno le scelte dell’azienda di Cupertino in merito al futuro della sua gamma di portatili.