Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Jozsef Zoltan Varga/iStock

In Sintesi

Secondo il rapporto Omdia, Apple salterà la numerazione “19” per lanciare direttamente l’iPhone 20 nell’autunno del 2027.

La novità coincide con il ventennale del dispositivo e sarà parte di una strategia di rinnovamento del brand che porterà Apple ad adottare una cadenza di lancio semestrale.

Secondo un recente rapporto condiviso dalla società di ricerca Omdia, Apple si prepara a un cambiamento importante: la futura gamma di iPhone, prevista per l’autunno del 2027, salterà la numerazione “19” passando direttamente a iPhone 20.

La decisione, si inserisce all’interno di una strategia di “rinnovamento” del brand che proprio nel 2027 festeggerà i primi 20 anni dall’uscita del primo iPhone nel 2007. E così, tra due anni, proprio come accaduto nel 2017 quando Apple passò direttamente dall’iPhone 8 all’iPhone X (in occasione del decennale del dispositivo) la società potrebbe sfruttare la ricorrenza per marcare un punto di svolta nel proprio ecosistema mobile, introducendo una nuova fase per uno degli smartphone più famosi di sempre.

Cosa sappiamo dei futuri iPhone

Secondo Omdia, Apple, infatti, starebbe pianificando di spostare il lancio dei modelli standard alla prima metà dell’anno, introducendo una cadenza semestrale per mantenere vivo l’interesse del mercato durante tutto l’anno solare. A fronte di questo, dunque, nella prima metà del 2027 dovrebbero arrivare gli iPhone 20 e l’iPhone 18e, mentre nella seconda metà dell’anno Apple dovrebbe presentare il nuovo iPhone Air (sempre se la produzione non verrà interrotta a causa di vendite modeste), insieme ai nuovi iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max e, con buone possibilità, l’iPhone Fold di seconda generazione (la prima dovrebbe arrivare nel 2026).

Stando sempre alle indiscrezioni condivise da Omdia, il cambio di denominazione e di calendario rientra in un piano più ampio per “dare nuova vita alla gamma degli iPhone”, adattandola alle nuove dinamiche del mercato e celebrando al contempo due decenni di innovazione nel settore.

Naturalmente, questo nuovo schema di lancio non sarà privo di conseguenze e si prevede un temporaneo calo della domanda nel 2026 che, secondo le prime stime, dovrebbe portare a una riduzione di circa 20 milioni di unità negli ordini di pannelli destinati ai futuri iPhone. Tuttavia, questo calo sarà solo momentaneo e nei progetti a lungo termine, grazie anche ai futuri modelli pieghevoli, l’azienda di Cupertino dovrebbe compensare la flessione, riportando il volume complessivo delle vendite su livelli stabili o addirittura superiori.

Come cambierà il mercato degli iPhone

Altre indiscrezioni interessanti sul futuro degli iPhone provengono da The Information e dall’analista Ming-Chi Kuo, con Apple che avrebbe intenzione di distribuire meglio le vendite nel corso dell’anno, riducendo la forte concentrazione di acquisti che si verifica tradizionalmente nel quarto trimestre, subito dopo gli eventi di settembre.

Con una pianificazione semestrale, l’azienda di Cupertino punta a mantenere costante la domanda e a sfruttare anche quei periodi che storicamente hanno registrato un rallentamento dei consumi. L’iPhone 17 sarebbe quindi l’ultima generazione ad aver seguito il classico schema di lancio autunnale, prima della transizione verso un modello di aggiornamento più fluido e continuo.

Con questo cambio di rotta, dunque, l’azienda sembra intenzionata non solo a segnare un cambiamento radicale per la linea iPhone, ma anche a riscrivere il ritmo dell’intero mercato smartphone, in un momento in cui l’innovazione e la flessibilità diventano fattori cruciali per mantenere la propria posizione nel settore.