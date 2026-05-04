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Apple ha eliminato dal configuratore ufficiale Mac mini base da 256 GB, spostando il prezzo d'ingresso sulla versione da 512 GB.

La scelta segue settimane di scorte limitate e un aumento di domanda, con Tim Cook che cita acquisti legati all'intelligenza artificiale.

Fattori come carenze di chip, costi della memoria più alti e limiti produttivi possono aver spinto Apple a rimuovere la configurazione.

Apple ha rimosso dal proprio store ufficiale la versione da 256 GB di Mac mini con chip M4. La configurazione entry level non è più disponibile a livello globale e questo modifica automaticamente il prezzo di partenza del desktop compatto dell’azienda. Chi vuole acquistare oggi un Mac mini deve infatti partire dal modello con 512 GB di archiviazione.

La decisione arriva dopo settimane caratterizzate da scorte limitate e numerose configurazioni segnalate come non disponibili sul sito Apple. Nel frattempo, durante l’ultima trimestrale finanziaria, Tim Cook ha confermato l’esistenza di problemi legati a una domanda superiore alle aspettative e alle difficoltà di approvvigionamento di alcuni componenti.

Mac mini da 256 GB non più disponibile?

Il modello rimosso era quello con chip M4, 16 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB. Negli Stati Uniti rappresentava la configurazione da 599 dollari, mentre il modello con 512 GB veniva già venduto a 799 dollari.

Negli ultimi giorni, la versione da 256 GB era già scomparsa dalla disponibilità online in diversi Paesi. In un primo momento, Apple mostrava semplicemente la dicitura "attualmente non disponibile". Adesso, invece, quella configurazione è stata eliminata completamente dal configuratore ufficiale.

Il cambiamento riguarda soltanto Mac mini standard con chip M4. Le versioni con M4 Pro non subiscono modifiche, anche perché partivano già da 512 GB di archiviazione.

La situazione coinvolge anche altre configurazioni della gamma Mac mini. Alcuni modelli con più memoria RAM risultano ancora non disponibili oppure presentano tempi di spedizione particolarmente lunghi. Lo stesso scenario si sta verificando anche presso rivenditori terzi e marketplace online. Questa versione può ancora essere acquistata presso altri rivenditori, ma fino ad esaurimento scorte.

Apple Mac mini M4 – 256 GB

I motivi

Apple non ha pubblicato comunicati ufficiali dedicati alla rimozione del modello da 256 GB, ma diversi elementi aiutano a comprendere il contesto.

Durante l’ultima earnings call, Tim Cook ha dichiarato che Mac mini e Mac Studio stanno registrando una domanda più alta del previsto. Il CEO ha spiegato che molti utenti stanno acquistando questi computer per utilizzi legati all’intelligenza artificiale e agli strumenti "agentic AI".

Cook ha inoltre ammesso che serviranno probabilmente diversi mesi per raggiungere un equilibrio tra domanda e disponibilità dei prodotti.

A complicare ulteriormente la situazione c’è la carenza globale di chip di memoria e componenti RAM. Apple ha dichiarato di aspettarsi costi della memoria significativamente più alti nei prossimi mesi. In questo scenario, eliminare la configurazione più economica potrebbe rappresentare una scelta legata alla gestione delle forniture e delle priorità produttive.

Alcuni report parlano inoltre di limiti produttivi relativi ai cosiddetti "advanced nodes", cioè i processi produttivi avanzati utilizzati per i chip più recenti.

C’è infine chi ipotizza anche una possibile fase di transizione del ciclo produttivo, ma su questo punto non esistono conferme ufficiali da parte di Apple.

Quanto costa ora Mac mini?

Con la rimozione del modello da 256 GB, Mac mini parte ora direttamente dalla configurazione con SSD da 512 GB.

In Italia, Mac mini con chip M4 e 512 GB di archiviazione ha un prezzo di partenza di 979 euro. Il modello con chip M4 Pro parte invece da 1.729 euro.

Dal punto di vista tecnico, non si tratta di un aumento del prezzo delle singole configurazioni già esistenti. Apple ha semplicemente eliminato l’opzione meno costosa dal catalogo. Per gli utenti, però, il risultato cambia poco: entrare nell’ecosistema Mac mini richiede oggi una spesa iniziale più alta rispetto al lancio del prodotto, avvenuto nel 2024.