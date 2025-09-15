Apple rilascia iOS 26 il 15 settembre, la lista degli iPhone compatibili

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

DenPhotos / Shutterstock.com

In Sintesi

iOS 26 debutta il 15 settembre alle 19 in Italia con novità su intelligenza artificiale, sicurezza e prestazioni, ma non tutti gli iPhone saranno compatibili.

L’aggiornamento è gratuito e può essere installato dai modelli più recenti fino agli iPhone SE di seconda e terza generazione, mentre restano esclusi iPhone X e iPhone 8.

Apple è pronta a lanciare iOS 26, il nuovo aggiornamento del suo sistema operativo per iPhone. La data da segnare sul calendario è lunedì 15 settembre 2025 alle 19 (ora italiana), quando inizierà il rollout in tutto il mondo. L’update porta con sé una serie di novità che puntano soprattutto su intelligenza artificiale, sicurezza e prestazioni. Non tutti gli iPhone, però, potranno beneficiarne, dato che non tutti i modelli saranno lo supporteranno. Per verificare se il proprio dispositivo può ricevere l’atteso aggiornamento di iOS non resta che consultare la lista dei modelli compatibili che è stata diffusa da Apple.

Quando arriva iOS 16 e quali sono le principali novità

Con iOS 26 Apple prosegue la strada già tracciata con gli ultimi aggiornamenti: rendere l’iPhone sempre più intelligente e sicuro. Tra le principali novità ci sono nuove funzioni basate sull’AI, integrate direttamente nelle app di sistema. In Messaggi, ad esempio, sarà possibile ottenere risposte in tempo reale e organizzare le conversazioni in modo più smart. L’app Foto, invece, offrirà strumenti avanzati di ricerca e catalogazione automatica, così da trovare subito lo scatto che si stava cercando.

Come sempre, Apple si conferma molto attenta alla privacy e alla protezione dei dati personali dei suoi utenti. Nel prossimo iOS 26 si attende quindi un sistema di sicurezza aggiornato, che riduce i rischi di accesso non autorizzato al minimo. L’azienda di Cupertino ha lavorato anche sul miglioramento di prestazioni ed efficienza energetica dei suoi device, promettendo un iPhone dall’esperienza più fluida e, soprattutto, con una batteria ottimizzata per avere maggiore autonomia.

Quali iPhone potranno installare iOS 26: la lista

La buona notizia è che la lista dei dispositivi compatibili è piuttosto ampia. Oltre a essere preinstallato sugli attesi e appena annunciati iPhone 17, anche i modelli lanciati negli ultimi cinque anni potranno scaricare iOS 26. Ecco l’elenco completo:

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone XS e XS Max

iPhone XR

iPhone SE (seconda e terza generazione)

Restano esclusi iPhone X e iPhone 8, che dopo diversi anni di aggiornamenti non riceveranno più nuove versioni del sistema operativo.

Come fare per installare iOS 26 su iPhone

L’aggiornamento sarà disponibile gratuitamente a partire dalle 19 (ora italiana) di lunedì 15 settembre. Solitamente, sarà lo stesso dispositivo a segnalare all’utente con una notifica che l’update è disponibile e che può eseguire il download e l’installazione della nuova versione del sistema operativo.

Se così non fosse, sarà sufficiente verificare che sia già disponibile seguendo il percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Una volta eseguito il download, basterà continuare con la procedura guidata per ottenere iOS 26 sul proprio iPhone.

E’ bene ricordare che, prima di avviare l’update, è consigliato svolgere alcune azioni. Per evitare che l’aggiornamento si arresti, causando danni al telefono, è sempre bene assicurarsi di avere almeno il 50% di batteria disponibile e connettersi a una rete Wi-Fi stabile. Inoltre, è sempre bene eseguire un backup completo dei dati su iCloud o su computer, così da evitare brutte sorprese. Con queste accortezze, in pochi minuti sarà possibile avere il nuovo iOS 26 installato e pronto all’uso.

