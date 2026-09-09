Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple

L’evento Apple in programma questa sera segnerà un vero e proprio punto di svolta per l’azienda di Cupertino, con diverse novità in arrivo ma anche con diverse assenze. Apple, infatti, sta adottando una nuova strategia, finalizzata a un’ottimizzazione della gamma, con particolare riferimento agli iPhone.

I grandi assenti all’evento

Dopo aver visto quelli che saranno i nuovi prodotti Apple presenti all’evento, è il momento di valutare quali, invece, non arriveranno oggi. L’azienda, infatti, riserva il suo evento di inizio settembre soltanto ad alcuni prodotti, con un focus sugli iPhone e, in particolare, sui modelli di fascia alta (Pro e Ultra).

Di conseguenza, non ci sarà iPhone 18 e sarà assente anche iPhone Air 2. Questi due modelli saranno svelati nel corso della prima metà del prossimo anno, insieme al futuro entry level iPhone 18e. Apple, quindi, presenterà solo iPhone 18 Pro e Pro Max e l’inedito pieghevole iPhone Ultra.

Tra i grandi assenti ci sono anche due intere linee di prodotto. L’azienda di Cupertino, infatti, non mostrerà nuovi iPad e nuovi Mac in occasione dell’evento del 9 settembre, rimandando l’aggiornamento della gamma di tablet e computer all’autunno, con un evento dedicato in programma tra ottobre e novembre (ancora da annunciare però).

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, oltre agli iPhone, Apple dovrebbe presentare le nuove AirPods oltre a un aggiornamento degli Apple Watch. Di conseguenza, non ci dovrebbero essere novità ulteriori.

Questo vuol dire che non ci sarà il debutto di nuovi visori (l’erede di Vision Pro, dopo il flop commerciale, potrebbe arrivare solo nei prossimi anni) e non ci sarà la presentazione degli attesi occhiali smart (che dovrebbero arrivare nel 2027). Nessuna novità per le Apple TV e per gli altri prodotti dell’azienda.

Come seguire l’evento

L’evento Apple in programma oggi 9 settembre prenderà il via quando in Italia saranno le 19. Tutti gli appassionati avranno la possibilità di seguirlo in diretta gratuita tramite Apple.com, app Apple TV e YouTube. Come al solito, l’azienda non fornisce nessuno spoiler e non invia in anteprima i materiali alla stampa specializzata. Bisognerà attendere la fine della presentazione per scoprire tutte le novità in arrivo.

Quando inizieranno le vendite dei nuovi iPhone?

Al momento, non c’è ancora una data ufficiale per il lancio dei nuovi iPhone. Come da tradizione, Apple darà il via a una fase di preordini che dovrebbe concludersi nel giro di una settimana. Di conseguenza, le vendite su scala globale dei nuovi smartphone potrebbero iniziare sul finire della prossima settimana. Ricordiamo che iPhone Ultra potrebbe arrivare in un secondo momento e/o potrebbe essere commercializzato solo in alcuni mercati. Maggiori dettagli saranno disponibili nel corso delle prossime ore. L’appuntamento con le novità di Apple è fissato per le 19 di oggi.