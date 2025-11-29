Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

janews/Shutterstock

In sintesi

Alcuni ricercatori hanno osservato aperture automatiche e la comparsa di podcast non richiesti: sono dinamiche che potrebbero prestarsi ad abusi.

Non esiste un rischio concreto immediato, ma il comportamento anomalo suggerisce che l’app potrebbe diventare un nuovo vettore di attacco.

Apple Podcasts potrebbe favorire la distribuzione di contenuti malevoli? La domanda è emersa dopo che alcuni esperti di sicurezza hanno notato comportamenti insoliti nell’app di Cupertino. Segnalazioni recenti indicano infatti aperture automatiche, il caricamento di podcast mai cercati e contenuti inattesi che compaiono senza alcuna interazione dell’utente. Nulla fa pensare a un pericolo immediato, ma il fenomeno merita attenzione. Ecco cosa sappiamo.

Quali anomalie sono state notate in Apple Podcasts

Apple Podcasts è la piattaforma integrata nei dispositivi Apple dedicata all’ascolto e alla gestione dei podcast. Negli ultimi mesi vari esperti di sicurezza hanno osservato comportamenti imprevisti da parte dell’app, sia su smartphone sia su computer.

Le anomalie non riguardano una violazione attiva, ma modalità di funzionamento che, sebbene in apparenza non appaiano allarmanti, potrebbero essere sfruttate per mostrare contenuti potenzialmente malevoli o ingannevoli. Al momento non si tratta di una minaccia concreta, insomma: il punto è che queste dinamiche potrebbero diventare un problema reale qualora venissero abbinate a vulnerabilità sconosciute.

Cosa succede all’app Apple Podcasts? Le segnalazioni

La prima segnalazione è arrivata da Joseph Cox di 404Media, che ha documentato episodi di apertura spontanea dell’app sia su iOS sia su macOS, accompagnati dalla visualizzazione di podcast mai selezionati dall’utente.

In alcuni casi il fenomeno si manifesta nel momento in cui lo smartphone viene semplicemente sbloccato. I contenuti mostrati includono podcast dedicati a religione, spiritualità ed educazione, accanto a titoli insoliti contenenti frammenti di codice, indirizzi URL e stringhe che richiamano tentativi di attacco cross-site scripting, una tecnica attraverso cui un aggressore prova a inserire codice malevolo in un contesto che il sistema considera sicuro.

Una ulteriore segnalazione è arrivata da Patrick Wardle di Objective-See. Durante i suoi test, Wardle ha osservato che basta visitare una pagina web per provocare l’apertura automatica di Apple Podcasts e il caricamento di un episodio senza che il sistema richieda alcuna conferma.

Questo solleva interrogativi sulla sicurezza, su come l’app reagisca a determinati input esterni e su quanto tali meccanismi possano essere manipolati.

Apple Podcasts è un rischio per la sicurezza degli utenti?

Secondo Wardle, come già accennato, il comportamento osservato non rappresenta un pericolo immediato. Tuttavia, potrebbe diventare un vettore significativo qualora emergessero delle vulnerabilità reali all’interno dell’applicazione.

A suo giudizio, il modo in cui questi contenuti vengono attivati lascia ipotizzare che alcuni attori stiano esplorando Apple Podcasts come potenziale superficie d’attacco, studiando come sfruttarla eventualmente in futuro.

Cox ricorda a questo proposito un precedente simile verificatosi anni fa con Google Calendar, quando soggetti malevoli utilizzavano funzioni automatiche per inserire eventi non richiesti nelle agende degli utenti, includendo link o contenuti indesiderati. Il principio, spiega, è identico: identificare un canale che il sistema considera affidabile e utilizzarlo per veicolare elementi inattesi e malevoli.