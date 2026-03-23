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Apple, ora in sconto l’iPhone 16 da 128GB: risparmia quasi 200€

IPhone 16 con chip A18, fotocamera 48MP e più autonomia: oggi è in sconto del 22% su Amazon. Scopri link e dettagli della promozione.

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Apple, ora in sconto l’iPhone 16 da 128GB: risparmia quasi 200€ Amazon

L’offerta di oggi su Amazon mette sotto i riflettori il Apple iPhone 16, uno smartphone che punta su eleganza, velocità e un’esperienza d’uso estremamente fluida. La promo applica uno sconto del 22%, rendendo questo modello ancora più interessante per chi cerca un vero upgrade.

Spiccano la qualità della fotocamera, la solidità dei materiali e un’autonomia che accompagna senza affanni l’intera giornata. È una scelta indicata sia per chi desidera il massimo in mobilità, sia per chi arriva da modelli precedenti e vuole un salto deciso in fluidità e reattività complessive.

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

689,00 €879,00 € -190,00 € (22%)

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Apple iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione concreta per chi vuole passare a iPhone 16: su Amazon è proposto a 689,00€ con sconto del 22%. Considerando il ribasso, il risparmio è di circa 194 euro rispetto al prezzo di listino. Per approfittarne subito e verificare i dettagli della promo, ecco il link diretto all’offerta.

La promo è attiva al momento della pubblicazione: visita la pagina del prodotto per eventuali aggiornamenti su disponibilità e condizioni.

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

689,00 €879,00 € -190,00 € (22%)

Apple iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è il chip A18, progettato per potenziare Apple Intelligence e offrire prestazioni di livello console con grande efficienza energetica. Lo schermo Super Retina XDR da 6,1" è protetto dal Ceramic Shield di ultima generazione, mentre il guscio in alluminio aerospaziale assicura solidità e durabilità.

La fotografia è ai vertici: la fotocamera Fusion da 48MP realizza scatti ad alta risoluzione, il teleobiettivo 2x di qualità ottica permette di avvicinarsi al soggetto senza perdere dettaglio e l’ultra‑grandangolo con autofocus sblocca spettacolari macro. Con il Controllo fotocamera hai a portata di mano zoom e profondità di campo; gli Stili fotografici di nuova generazione ampliano le possibilità creative.

Capitolo autonomia: iPhone 16 lavora in sinergia con A18 per offrire fino a 22 ore di riproduzione video. Presenti ricarica via USB‑C e supporto MagSafe per il wireless più rapido. Non mancano le funzioni smart: personalizzazione delle icone, novità in iMessage e nell’app Foto, oltre alle funzioni via satellite per messaggi quando non c’è rete e chiamate ai soccorsi in situazioni critiche.

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

689,00 €879,00 € -190,00 € (22%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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