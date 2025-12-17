Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

JHVEPhoto / Shutterstock.com

Un report del sito Macworld anticipa il futuro di Apple e, in particolare, i nuovi prodotti in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi o anni. Tutto ruota intorno a una build di iOS da cui una fonte anonima ha estratto alcune informazioni relative ai prodotti e ai servizi di Apple che non sono ancora stati annunciati. Questi dati sono poi stati condivisi con il magazine. Andiamo a fare il punto su tutte le novità che arriveranno nel futuro da parte di Apple.

Un’ondata di novità da Apple

Le informazioni trapelate anticipano diverse novità per il futuro di Apple. L’azienda di Cupertino ha in programma il lancio dei nuovi AirTag 2 oltre al nuovo Studio Display 2 e a una nuova generazione di Apple TV. In sviluppo, inoltre, ci sono anche diversi prodotti inediti per il settore della smart home, a partire da HomePod Mini 2, due inediti Hub e altri due accessori non ancora identificati

Anche iPhone, iPad e Mac

Non mancheranno novità per la gamma tablet con l’arrivo dell’entry level iPad 12 che sarà affiancato anche da un iPad Air con chip M4 (proposto nelle varianti da 11 pollici e 13 pollici). Per quanto riguarda gli iPhone, invece, sono in arrivo gli iPhone 18 Pro e Pro Max, un inedito iPhone Air 2, dopo il flop della prima generazione, e un nuovo entry level, il 17e. Ricordiamo, invece, che iPhone 18 dovrebbe arrivare sul mercato soltanto nel corso del 2027.

Anche la gamma Mac sarà rivoluzionata con l’arrivo del Mac Studio e del Mac Mini con chip M5 oltre ai nuovi MacBook Air con chip M5 e anche dei MacBook Pro con M5 Pro/Max. Successivamente è previsto il debutto dei MacBook Pro con M6/M6 Pro/M6 Max. In rampa di lancio c’è anche un MacBook entry level che avrà il chip A18 Pro.

Per il segmento degli indossabili, invece, arriveranno Apple Watch Series 12 e Ultra 4 oltre a occhiali smart con AI, una versione più economica del Vision Pro, il Vision Air (un visore più leggero) e altri prodotti destinati all’uso della AR come occhiali da abbinare ai Mac.