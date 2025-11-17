Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple ha in programma diverse novità per la sua gamma di tablet: ecco tutti i nuovi iPad in uscita nel corso del 2026 e quali saranno le caratteristiche tecniche

In sintesi

Apple ha da poco lanciato i nuovi iPad Pro con chip M5. In arrivo, però, ci sono diverse novità per la gamma di tablet dell’azienda di Cupertino. I nuovi prodotti della gamma Apple dovrebbero arrivare tra la primavera e l’autunno, andando ad arricchire in modo significativo l’offerta di Apple per il segmento dei tablet. Ecco quali sono i dispositivi che dovrebbero arrivare nel corso del 2026.

Nuovi iPad Air in rampa di lancio

La prima grande novità per la gamma iPad è rappresentata dalla nuova generazione di iPad Air che potrà contare sul chip M4 (la generazione attuale si ferma al chip M3) andando così a garantire un sostanziale upgrade in termini di performance. Come per iPad Pro, anche il nuovo Air dovrebbe introdurre i chip proprietari N1 e C1X per la gestione della connettività e, quindi, sarà presente il supporto alla connettività Wi-Fi 7.

Non ci sarà il debutto del display OLED (che potrebbe arrivare solo nel 2027). La nuova generazione di iPad Air dovrebbe presentare un pannello Liquid Retina con luminosità fino a 600 nit (attualmente esclusiva della versione da 13 pollici). Possibile, ma ancora da confermare, la presenza di un refresh rate massimo di 120 Hz.

Ci sarà anche il nuovo iPad “base”

La gamma Apple segnerà l’introduzione anche di un nuovo entry level, chiamato semplicemente iPad (sarà la 12° generazione del tablet di Apple). Rispetto alla generazione attuale ci sarà un salto di qualità sostanziale, con il debutto del chip A18 che garantirà anche il supporto alle funzionalità di Apple Intelligence. Ci saranno anche i chip N1 e C1X per la gestione della connettività.

Un nuovo iPad Mini in arrivo

La nuova generazione di iPad Mini andrà ad arricchire le novità di Apple per il 2026. In questo caso, le novità saranno due. Il tablet potrà contare sul chip A19 Pro, con un sostanziale incremento prestazionale rispetto all’attuale A17 Pro, e includerà anche un display OLED, che sostituirà l’attuale pannello Liquid Retina. iPad Mini, quindi, potrebbe essere il secondo tablet della gamma Apple, dopo iPad Pro, a ricevere un pannello OLED.

Ulteriori dettagli in merito ai nuovi tablet di Apple potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.