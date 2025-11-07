Apple punta sulla smart home, che sappiamo dei nuovi device in arrivo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

sdx15/Shutterstock

In Sintesi

Apple sta pianificando un significativo ampliamento della sua offerta per la casa connessa in aggiunta agli attuali Apple TV e HomePod.

Le ipotesi più accreditate indicano che Apple stia lavorando a una telecamera di sicurezza domestica e a un nuovo smart hub/pannello di controllo per la casa, simile a un iPad.

L’impegno di Apple nel settore della smart home potrebbe presto trovare un nuovo slancio. All’interno del codice della prima beta di iOS 26.2, infatti, sono stati trovati alcuni riferimenti suggeriscono che l’azienda di Cupertino stia lavorando a nuovi prodotti pensati per la casa connessa, segnando un possibile passo avanti in questo mercato.

Del resto, fino a questo momento la presenza della celebre mela in questo ambito si è concentrata su Apple TV e HomePod, ma le ultime scoperte lasciano intendere che l’ecosistema potrebbe presto includere nuovi hub e accessori intelligenti, tra cui una telecamera di sicurezza e forse altri dispositivi destinati a espandere l’integrazione con HomeKit.

Cosa sappiamo dei nuovi prodotti per la smart home di Apple

Secondo quanto riportato da Macworld, all’interno della beta di iOS 26.2 è stato individuato un nuovo flag denominato “isFirstPartyAccessory”, collegato direttamente all’app Casa, il centro di gestione dei dispositivi compatibili con HomeKit.

Fino a oggi, soltanto Apple TV e HomePod rientravano nella categoria “first-party”, cioè prodotti progettati e sviluppati internamente da Apple. Tutti gli altri accessori compatibili provenivano invece da marchi di terze parti ed erano identificati come tali.

L’introduzione di un nuovo flag suggerisce, quindi, che Apple potrebbe essere al lavoro su una linea inedita di prodotti per la casa intelligente, diversi dai due dispositivi già noti.

Al momento, tra le ipotesi più accreditate c’è quella di una fotocamera per la sicurezza domestica progettata direttamente nei laboratori di Cupertino. Secondo Mark Gurman di Bloomberg e Ming-Chi Kuo, infatti, questo nuovo dispositivo sarà integrato con HomeKit Secure Video e accessibile tramite l’app Casa o iCloud+, garantendo privacy e gestione centralizzata.

Parallelamente, l’azienda sarebbe al lavoro su un nuovo smart hub, descritto dai rumor come un dispositivo simile a un iPad da utilizzare come pannello di controllo per tutti i dispositivi smart, con possibilità di montaggio a parete o uso portatile. Si tratterebbe, insomma, di un punto di accesso unificato per gestire l’intero ecosistema domestico, sia i prodotti Apple che quelli di terze parti compatibili con HomeKit.

Quando arriveranno i nuovi dispositivi Apple per la casa

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali né una roadmap precisa, ma secondo Bloomberg la fotocamera smart di Apple potrebbe essere svelata nel corso del 2026, probabilmente insieme al nuovo centro di controllo per la casa intelligente.

La presenza del flag “isFirstPartyAccessory” all’interno di iOS 26.2 indica che la base software necessaria è già in preparazione, segno che i test sono in corso. Tuttavia, come spesso accade con le versioni beta, la comparsa di riferimenti nel codice non garantisce l’imminente lancio di un prodotto con molte funzionalità sperimentali che, spesso, vengono scartate prima della release finale.

Il rilascio pubblico di iOS 26.2 è previsto per dicembre 2025, ma, secondo gli analisti, per conoscere nel dettaglio le prossime mosse di Apple nel settore della smart home sarà necessario attendere almeno la primavera del 2026.