Apple anticipa, per errore, l'arrivo di nuovi prodotti, ecco quali sono
Apple ha in cantiere l'arrivo di diversi nuovi prodotti: ecco tutte le novità anticipate, per errore, dall'azienda di Cupertino in questi giorni
In sintesi
- Apple sta preparando diversi nuovi prodotti, tra cui iPad Mini con chip A19 Pro, iPad 12 con A18, nuovo Vision Pro con M5, Studio Display aggiornato, Apple Watch con chip S11, nuova Apple TV e HomePod mini rivisitato.
- I lanci sono previsti tra la fine del 2025 e il 2026, con alcune novità già attese per settembre insieme agli iPhone 17.
Apple ha in cantiere diverse novità per la sua gamma di prodotti. Come scoperto da MacRumors nei giorni scorsi, l’azienda ha inserito alcuni riferimenti a nuovi hardware in arrivo nel codice del suo software.
In sostanza, Apple, che intanto prepara un’accelerazione nel settore della Smart Home, ha confermato (involontariamente) lo sviluppo in corso di alcuni nuovi prodotti che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi/anni. Andiamo a scoprire quali sono le novità in arrivo.
Nuovi prodotti per Apple
Tra le novità in arrivo da Apple c’è un nuovo iPad Mini che potrà contare sul chip A19 Pro, ancora inedito. Questa nuova generazione del tablet compatto di Apple andrà a sostituire il modello attuale, dotato del chip A17 Pro.
Da segnalare anche l’arrivo di un nuovo iPad. Il prossimo modello, che sarà la dodicesima generazione del tablet, farà un deciso salto in avanti in termini di performance grazie alla presenza del chip A18, che potrebbe garantire anche il supporto ad Apple Intelligence, non disponibile per l’attuale iPad 11 con A16.
In arrivo c’è anche un nuovo Vision Pro. Il visore sarà aggiornato con il passaggio all’ancora inedito chip M5, come già confermato anche da alcuni rumor delle scorse settimane. Tra le novità in cantiere c’è anche una nuova generazione di Studio Display, oltre a un nuovo Apple Watch che includerà il chip S11.
In rampa di lancio, inoltre, Apple ha anche una nuova Apple TV con chip A17 Pro, pronta a sostituire il modello attuale, dotato dell’A15 Bionic. In arrivo c’è anche un nuovo HomePod mini, anche in questo caso con un chip aggiornato.
Quando arrivano i nuovi prodotti Apple?
Al momento, non ci sono ancora certezze sulle tempistiche di lancio dei nuovi prodotti Apple. Le indiscrezioni raccolte in queste settimane confermano alcune finestre di lancio: il nuovo iPad con A18 arriverà, probabilmente, nella primavera del 2026 mentre il nuovo Apple Watch sarà svelato questo settembre, insieme agli iPhone 17.
Gli altri prodotti, per cui le informazioni sono ancora limitate, potrebbero arrivare tra la fine del 2025 (con l’evento di ottobre che potrebbe portare al debutto nuovi iPad e MacBook) e il 2026. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nel corso delle prossime settimane.
Per il momento, in casa Apple, tutta l’attenzione è focalizzata sul keynote del prossimo settembre e, quindi, sul debutto dei nuovi iPhone che, nonostante un continuo arricchimento della gamma Apple, continuano a essere i prodotti di riferimento per l’hardware della casa di Cupertino.