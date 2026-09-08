Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Settembre è il mese più caldo per gli appassionati di tecnologia, ma sembra che quest’anno lo sarà ancor di più. Secondo le rivelazioni dell’analista Mark Gurman, insider di Apple per Bloomberg, è in arrivo una pioggia di novità con ben 8 dispositivi inediti in un solo colpo. Tra l’attesissimo debutto del primo iPhone pieghevole, la nuova linea Pro e smartwatch inediti, l’evento di lancio annunciato per il 9 settembre – il primo con con John Ternus in veste di CEO, dopo il passaggio di testimone di Tim Cook – promette scintille.

Il debutto di iPhone Ultra e la linea Pro

Il prodotto più atteso è, senza dubbio, iPhone Ultra, con un prezzo attualmente stimato di 2.000 dollari. Il dispositivo adotta un formato tascabile più compatto e largo rispetto agli standard attuali, con uno schermo esterno da 5,5 pollici che si apre a libro e rivela un display interno da 7,8 pollici in stile iPad. Chi lo ha testato, avrebbe riportato esperienze positive.

Il sistema operativo iOS introdurrà a quanto pare un sistema di multitasking nativo con visualizzazione affiancata (split-screen), per eseguire due app contemporaneamente. Inoltre, Apple avrebbe rinunciato al Face ID a favore di un lettore Touch ID integrato nel pulsante laterale e al teleobiettivo, impiegando una doppia fotocamera con sensore principale e ultra-grandangolare.

Buone notizie anche per chi non ha alcuna intenzione di cedere al dispositivo pieghevole. L’evento del 9 settembre dovrebbe vedere tra i suoi protagonisti anche iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, dotati di chip proprietari A20 Pro, sensori fotografici ottimizzati per la resa con scarsa illuminazione e una migliore efficienza energetica (la variante Max ha display e batteria superiori).

Apple Watch e AirPods

Passando agli indossabili di Cupertino, arrivano Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, equipaggiati con il processore S12 e sensori biometrici calibrati per la salute e gli sport estremi.

Tra le anticipazioni spiccano anche anche i nuovi AirPods dotati di fotocamere integrate. I sensori ottici a bassa risoluzione non serviranno a registrare video o scattare fotografie e fungeranno da occhi per l’assistente vocale Siri. Grazie alla funzione Visual Intelligence, gli auricolari saranno in grado di catturare le informazioni visive dell’ambiente circostante per salvare promemoria e dettagli utili.

Apple TV 4K e i nuovi HomePod

Novità in vista anche nel settore smart home, con la nuova Apple TV 4K che integra un processore più potente, idoneo a supportare il gaming e a fungere da snodo centrale per i protocolli domotici dello standard Matter. E poi c’è HomePod mini 2, che si aggiorna con una camera acustica riprogettata per migliorare la gamma dinamica e microfoni a lungo raggio più sensibili.

La vera novità è HomePad (o HomePod Touch), il primo hub da tavolo Apple con display touchscreen, un dispositivo che combina le funzioni acustiche di uno smart speaker alla consultazione visiva dei comandi domestici e alle videochiamate FaceTime. Il debutto sul mercato è previsto tra l’autunno e l’inizio del prossimo anno.

I grandi assenti di settembre

Dalla scaletta di settembre, pare che resteranno esclusi computer e tablet. Per l’inedita versione di iPad mini e i nuovi MacBook dotati di processori M6 dovremo attendere un secondo evento in programma a ottobre.