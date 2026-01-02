Apple, le novità in arrivo per il 2026: iPhone pieghevole, iPad Mini OLED e nuovi MacBook
Tra le novità più attese di Apple in arrivo nel 2026, il prossimo anno potrebbe segnare il debutto del primo iPhone pieghevole e di un nuovo MacBook più economico, pensato per ampliare l’accesso all’ecosistema Apple.
Il 2026 di Apple si preannuncia come un anno significativo. Secondo alcune indiscrezioni, la Casa di Cupertino potrebbe presentare o aggiornare numerosi prodotti. Dopo un 2025 segnato dall’introduzione di iPhone 17 e iPhone Air, l’azienda sembra pronta a proseguire lungo la strada dell’innovazione con una serie di novità che, se confermate, potrebbero entusiasmare gli appassionati.
È bene però precisare che si tratta ancora di rumor che, per quanto ritenuti attendibili, necessitano di conferme ufficiali, attese eventualmente nel corso delle prossime settimane.
Il primo iPhone pieghevole
Apple sembrerebbe finalmente intenzionata a entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli con il suo primo modello, indicato provvisoriamente come iPhone Fold. I dettagli restano limitati, ma l’azienda potrebbe puntare su un formato in stile tablet, con un ampio display interno da 7,8 pollici affiancato da uno schermo esterno da 5,5 pollici. L’idea sarebbe quella di offrire un dispositivo capace di trasformarsi, all’occorrenza, in un tablet tascabile.
Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe lavorando per superare uno dei limiti più evidenti dei pieghevoli attuali: la piega centrale del display, che compromette l’esperienza visiva. La scocca dovrebbe essere realizzata in titanio, mentre Face ID potrebbe lasciare spazio a Touch ID, il sistema di riconoscimento biometrico basato sulle impronte digitali.
MacBook Pro 2026
La gamma MacBook Pro prevista per il 2026 potrebbe andare incontro a un restyling profondo. Si parla di un design più sottile e dell’introduzione di pannelli OLED touch, una tecnologia che garantirebbe immagini più realistiche e un contrasto superiore. Sul fronte hardware, sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il chip M6, probabilmente realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. L’arrivo sul mercato è atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.
Apple e il MacBook “economico”
Studenti e professionisti potrebbero finalmente vedere l’arrivo di un MacBook entry-level, con un prezzo di partenza che potrebbe aggirarsi intorno ai 699 dollari. La differenza principale rispetto ai modelli attuali riguarderebbe il processore: Apple potrebbe rinunciare alla serie M per adottare A18 Pro, il chipset utilizzato su iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.
iPad Mini con schermo OLED
Anche iPad Mini sarebbe destinato a un aggiornamento rilevante, il primo di una certa importanza dal 2021, anno di lancio della sesta generazione. Il nuovo modello dovrebbe introdurre un pannello OLED e un processore A19 Pro, lo stesso chip di iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.
HomePad, l’hub per casa intelligente
Tra le possibili novità figura anche HomePad, il dispositivo con cui Apple potrebbe tentare l’assalto al mercato smart home. Si tratterebbe di un hub per la casa intelligente, dotato di chip A18, supporto ad Apple Intelligence e di un display quadrato, pensato come centro di controllo per l’ecosistema domestico.