Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Apple anticipa l’evento del 4 marzo con iPhone 17e e iPad Air M4. Nuove prestazioni, MagSafe, prezzi invariati e alcune novità: ecco cosa sapere prima dei preordini.

iStock

Nei giorni che precedono l’“Apple Experience” del 4 marzo, Apple ha presentato due prodotti chiave per il 2026: iPhone 17e, nuovo modello d’ingresso della famiglia iPhone 17, e il rinnovato iPad Air con chip M4.

iPhone 17e: A19, MagSafe e più memoria di base

iPhone 17e si colloca come porta d’accesso alla gamma e integra il chip A19, lo stesso del modello base. Il SoC, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri, comprende una CPU a 6 core, una GPU a 4 core e un Neural Engine a 16 core ottimizzato per i modelli generativi di grandi dimensioni.

La scheda tecnica conferma il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED, notch tradizionale e supporto HDR. Sul fronte della resistenza debutta Ceramic Shield 2: Apple dichiara una protezione ai graffi fino a tre volte superiore rispetto alla generazione precedente, affiancata da un trattamento antiriflesso che riduce i bagliori.

Tra le novità più attese c’è l’introduzione del MagSafe, assente sul 16e. iPhone 17e supporta ora la ricarica wireless fino a 15 W tramite MagSafe e Qi2, mentre la ricarica via cavo USB-C consente di raggiungere circa il 50% in mezz’ora con un alimentatore da 20 W o superiore.

Il comparto fotografico resta affidato a una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel in configurazione Fusion, con la possibilità di ottenere uno zoom 2x di qualità ottica grazie al crop sul sensore.

iPhone 17e sarà disponibile nei colori nero, bianco e soft pink, con preordini dal 4 marzo e disponibilità dall’11 marzo. Il prezzo parte da 599 dollari per la versione da 256 GB, mentre la variante da 512 GB è proposta a 799 dollari.

iPad Air con M4: il “medio” che guarda in alto

Apple ha ufficializzato anche il nuovo iPad Air con chip M4. La piattaforma integra una CPU a 8 core e una GPU a 9 core. Rispetto al modello con M3, l’azienda parla di un incremento delle prestazioni fino al 30%, che diventa pari a 2,3 volte nel confronto con l’iPad Air basato su M1.

I formati restano due, da 11 e 13 pollici, entrambi con display Liquid Retina. La dotazione fotografica comprende una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una frontale, sempre da 12 megapixel, con Center Stage posizionata sul lato lungo. Il tablet è compatibile con Apple Pencil USB-C, Apple Pencil Pro e Magic Keyboard.

iPadOS 26 introduce un’interfaccia ridisegnata con effetto Liquid Glass e un sistema di gestione delle finestre più flessibile.

I prezzi restano invariati rispetto alla generazione precedente: 599 dollari per il modello da 11 pollici Wi-Fi e 799 dollari per quello da 13 pollici, con tagli di memoria da 128, 256, 512 GB e 1 TB. Anche per iPad Air i preordini partono il 4 marzo, con disponibilità dall’11 marzo. In un’unica mossa, Apple aggiorna così smartphone e tablet di fascia media, puntando su prestazioni e intelligenza artificiale senza modificare il posizionamento economico.

Durante l’evento del 4 marzo 2026, potrebbero emergere ulteriori dettagli sui nuovi dispositivi. È plausibile che Apple mostri anche accessori o altri prodotti, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Non è esclusa, inoltre, la possibilità che i partecipanti possano provare i nuovi modelli in anteprima. Per ora, tuttavia, si tratta solo di ipotesi: non ci resta che attendere.