Dopo il lancio dei nuovi iPhone 17 avvenuto lo scorso settembre, Apple rinnova la sua gamma di prodotti con tante novità. Sono in arrivo in Italia i nuovi iPad Pro e un nuovo MacBook Pro da 14 pollici. Per entrambi i modelli c’è un aggiornamento del chip con il debutto del nuovo M5. L’azienda di Cupertino ha svelato anche una versione aggiornata di Apple Vision Pro, sempre dotata del chip M5 ma che per il momento non arriverà in Italia.

Debuttano i nuovi iPad Pro con M5

Apple Il nuovo iPad Pro è disponibile in due versioni, una da 11 pollici e una da 13 pollici. Entrambe le varianti sono dotate di un pannello Tandem OLED che può arrivare fino a una luminosità di picco di 1.600 nits. Come optional è possibile aggiungere il vetro nanotexture per ridurre i riflessi.

Il cuore del progetto è il chip M5, realizzato a 3 nm e in grado di offrire prestazioni AI fino a 3,5 volte superiori a quelli della generazione precedente. Dal punto di vista grafico, inoltre, Apple sottolinea che rispetto a iPad Pro con M1 si registra un miglioramento fino a 5,6 volte.

Il tablet di Apple offre ora 12 GB di memoria unificata, con una banda di oltre 150 GBps. La memoria di archiviazione, inoltre, è ora fino a 2 volte più veloce in lettura e scrittura. Tra le novità c’è anche il supporto alla ricarica rapida con l’alimentatore Apple da 70 W (da acquistare separatamente).

La scheda tecnica comprende anche il chip N1, che permette l’uso delle reti Wi-Fi 7, e per le varianti con connettività Cellular c’è anche il modem C1X, progettato direttamente da Apple e in grado di ridurre il consumo energetico della connettività dati fino al 30% rispetto alla generazione precedente.

Ecco i prezzi della versione da 11 pollici:

256 GB: 1.119 euro

512 GB: 1.369 euro

1 TB: 1.849 euro

2 TB: 2.329 euro

Per la variante Wi-Fi + Cellular bisogna aggiungere 250 euro. Le versioni da 1 TB e 2 TB possono essere ordinate anche con il vetro nanotexture con un costo aggiuntivo di 130 euro.

Chi preferisce la versione da 13 pollici, invece, deve considerare il seguente listino:

256 GB: 1.469 euro

512 GB: 1.719 euro

1 TB: 2.199 euro

2 TB: 2.679 euro

Anche in questo caso è previsto un costo aggiuntivo di 250 euro per le versioni Cellular e di 130 euro per chi preferisce la variante con vetro nanotexture.

Il MacBook Pro da 14 pollici si aggiorna con l’M5

Apple L’altra novità di Apple riguarda la linea MacBook e, in particolare, la variante da 14 pollici del MacBook Pro che ora è ordinabile con il chip M5. I miglioramenti sono quelli visti in precedenza per iPad Pro, con un focus particolare sull’elaborazioni AI in cui ora il notebook è più veloce.

Il modello ha un display Liquid Retina XDR da 14 pollici. La memoria unificata ha ora una banda passante di oltre 150 GB/s, con un incremento di circa il 30% rispetto al chip M4. Per quanto riguarda l’autonomia, ci sono ora fino a 4 ore in più rispetto ai modelli con M1.

Questa nuova versione del MacBook Pro è disponibile in Italia con prezzi da 1.849 euro, scegliendo la versione con 16 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. È possibile incrementare la memoria unificata a 24 GB oppure 32 GB mentre lo spazio di archiviazione può arrivare a 4 TB.

C’è anche il display con vetro nanotexture che costa 190 euro in più. La versione top di gamma con M5, 32 GB di memoria unificata, 4 TB di SSD e display con nanotexture costa 4.039 euro (senza alimentatore). Le colorazioni sono due Nero Siderale e Argento.

Nuova versione per Apple Vision Pro

Apple Tra le novità presentate oggi da Apple troviamo anche una versione aggiornata di Apple Vision Pro. Non si tratta di una vera e propria nuova generazione del visore ma di un aggiornamento che punta a offrire prestazioni superiori e, soprattutto, una migliore comodità di utilizzo.

Anche in questo caso, la novità principale è rappresentata dall’aggiornamento del chip con l’introduzione del nuovo M5 che sostituisce il chip M2 utilizzato dalla prima versione del visore. In questo modo, Apple Vision Pro diventa più potente (soprattutto per l’elaborazione delle attività AI) e può contare su un’efficienza superiore.

L’altra grande novità è rappresentata dal cinturino Dual Knit con rotella Fit Dial che consente una maggiore comodità nell’utilizzo e, nello stesso tempo, permette all’utente di poter regolare con maggiore precisione la vestibilità.

Il nuovo Apple Vision Pro sarà in vendita negli USA con un prezzo a partire da 3.499 dollari (stesso prezzo della versione svelata due anni fa dalla casa di Cupertino). Per il momento, non è previsto l’arrivo in Italia.