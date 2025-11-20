Libero
Apple iPad Pro 11 in sconto 27% per il Black Friday di Amazon

Offerta Black Friday per l’iPad Pro 11 con chip M4, display Ultra Retina XDR e autonomia all-day: un’opzione premium ora con un ribasso importante

Libero Tecnologia

Apple iPad Pro 11 in sconto 27% per il Black Friday di Amazon Amazon

L’offerta Amazon su Apple iPad Pro 11" è di quelle che fanno gola a chi cerca un tablet professionale: è proposto con sconto del 27%. Per approfittarne subito, ecco il link diretto all’offerta.

Il modello spicca per il design sottilissimo e leggero, la reattività fulminea e un’esperienza d’uso che mette d’accordo lavoro e intrattenimento. Lo schermo colpisce per vividezza dei colori e fluidità, mentre le prestazioni sono istantanee grazie al chip di ultima generazione. Ottimo anche l’audio, potente e ricco, e la batteria che accompagna senza affanni per tutta la giornata. Con gli accessori giusti, come pennino e tastiera, diventa una postazione completa e versatile.

È iniziato il Black Friday su Amazon

Apple iPad Pro 11

Apple iPad Pro 11

892,00 €1.219,00 € -327,00 € (27%)

Apple iPad Pro 11": prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Apple iPad Pro 11" è in offerta a 892,00€ con sconto del 27%. Un’occasione concreta, in concomitanza con il Black Friday, per portarsi a casa un tablet premium a un prezzo sensibilmente inferiore al solito. Se cerchi un dispositivo di fascia alta per produttività e creatività, questa promo riduce sensibilmente la spesa finale.

Per verificare disponibilità e condizioni dell’offerta puoi visitare la pagina dedicata: vai all’offerta su Amazon.

Apple iPad Pro 11": le caratteristiche tecniche

L’iPad più avanzato di Apple punta su potenza e portabilità. Il cuore è il chip M4, progettato per garantire prestazioni di livello professionale e grande efficienza energetica, con un’intera giornata di autonomia. Lo splendido display Ultra Retina XDR da 11" assicura luminosità e contrasto di riferimento, con ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone per immagini fluide e fedeli.

Il modello in offerta dispone di 256GB di archiviazione. La dotazione è completata da Wi‑Fi 6E per connessioni rapidissime e dalla porta Thunderbolt/USB 4 per collegare monitor esterni, dischi e accessori professionali. Perfetta integrazione con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, così da trasformarlo all’occorrenza in tavoletta grafica o in una postazione di scrittura completa.

Il comparto multimediale prevede fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, e fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone adattivo, affiancate da quattro microfoni e quattro altoparlanti per un audio ricco. Non manca Face ID per lo sblocco sicuro e lo scanner LiDAR per esperienze AR più coinvolgenti. Con iPadOS, multitasking e produttività sono al top grazie a funzioni come Stage Manager.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

