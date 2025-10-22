Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

L’interfaccia Liquid Glass, secondo alcuni utenti, ha una trasparenza eccessiva: con la nuova versione iOS 26.1 Apple ha pensato a una soluzione

Apple

In sintesi

Alcuni utenti di iOS 26 hanno segnalato che l’interfaccia Liquid Glass riduce la leggibilità di testi e icone a causa dell’eccessiva trasparenza.

Apple ha ascoltato i feedback e ha introdotto una soluzione nella nuova versione iOS 26.1, ovvero la doppia impostazione Clear e Tinted.

Con iOS 26, Apple ha introdotto un nuovo linguaggio visivo per l’interfaccia utente, chiamato Liquid Glass. L’effetto, basato su superfici molto traslucide e giochi di luce dinamici, voleva dare un aspetto più moderno e “fluido” al sistema operativo. Tuttavia, molti utenti hanno segnalato che la trasparenza eccessiva in realtà riduceva la leggibilità dei testi e degli elementi dell’interfaccia. Apple ha ascoltato i feedback e, con la nuova versione iOS 26.1, ha introdotto una soluzione semplice, ma che promette di essere efficace: la “tinta” (o, per dirla con il nome ufficiale, la modalità Tinted).

Che cos’è la nuova modalità introdotta da Apple per Liquid Glass

Durante la fase di beta testing di iOS 26, diversi utenti avevano espresso il desiderio di poter ridurre la trasparenza del Liquid Glass per migliorare la leggibilità di testi, icone e altri elementi dell’interfaccia. Apple ha infine deciso di intervenire, introducendo una nuova impostazione chiamata Tinted (che significa “colorato”) nella beta 4 di iOS 26.1.

Questa nuova funzione permette di aumentare il contrasto tra gli elementi dell’interfaccia, rendendo più leggibili testi e icone. In pratica, il “vetro” virtuale che caratterizza il design viene leggermente scurito, un po’ come avviene con i vetri colorati delle automobili.

Con l’aggiornamento del sistema operativo, gli utenti possono dunque scegliere tra due modalità: Clear, per mantenere l’effetto completamente trasparente; oppure Tinted, per applicare la nuova tinta che riduce la traslucenza.

Questa novità non è limitata a iOS: è disponibile anche nelle nuove versioni di iPadOS e macOS, rilasciate in contemporanea.

Come migliorare la visibilità nell’interfaccia Liquid Glass

Per attivare la nuova “modalità colorata” su iPhone e iPad, basta aprire le Impostazioni, entrare in Display e luminosità e selezionare la modalità Tinted. Su macOS, invece, l’opzione si trova in Preferenze di sistema > Aspetto (Appearance).

Apple per il momento non consente di regolare l’intensità della tinta, quindi la scelta è tra vetro chiaro o vetro colorato, senza via di mezzo: il miglioramento in termini di leggibilità e comfort visivo, però, è già evidente così.

Un altro aspetto interessante di questo aggiornamento è che la funzione si estende anche alle app di terze parti, che potranno beneficiare automaticamente di una maggiore visibilità e contrasto senza bisogno di aggiornamenti specifici.

Da quando è disponibile la modalità Tinted su iOS 26.1

La beta 4 di iOS 26.1, che include l’opzione per la tinta, è al momento disponibile solo per gli sviluppatori. Nei prossimi giorni Apple la renderà accessibile anche ai tester pubblici iscritti al programma beta. La versione definitiva di iOS 26.1 dovrebbe infine arrivare per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.