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Quasi nove acquirenti su dieci avevano già un iPhone: il rapporto CIRP svela quanto pesano ecosistema, abitudini e costi di uscita

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La fedeltà degli utenti iPhone è salita all'87% nel primo trimestre 2026, segnando il livello più alto degli ultimi tre anni.

La quota di nuovi acquirenti iPhone provenienti da Android è diminuita al 12%, a dimostrazione della scarsa mobilità tra ecosistemi.

Per Apple la crescita dipende dagli aggiornamenti interni, mentre per i concorrenti convincere utenti iPhone a cambiare rimane molto difficile.

Chi entra nell’ecosistema Apple tende a restarci, e le ultime rilevazioni lo confermano con numeri mai visti prima: la fedeltà degli utenti iPhone ha toccato il punto più alto da quando questa metrica viene monitorata.

A raccontarlo è un nuovo rapporto americano che fotografa i movimenti tra le due grandi piattaforme mobile. E il quadro che emerge dice molto su come sceglieremo (o non sceglieremo) il nostro prossimo smartphone.

Il rapporto CIRP e i dati USA

Secondo Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), società di ricerca che intervista ogni trimestre gli acquirenti di nuovi smartphone, nel primo trimestre del 2026 l’87% di chi ha comprato un iPhone… possedeva già un iPhone. Si tratta del valore più alto nei tre anni di monitoraggio: un anno fa la quota era all’84%, a inizio 2024 all’85%.

Solo il 12% dei nuovi acquirenti arrivava da un dispositivo Android, in calo rispetto al 14% dell’anno precedente. Il restante 1% proveniva da telefoni base, da altre piattaforme o acquistava uno smartphone per la prima volta.

Negli ultimi anni la quota di chi passa da Android a iOS è rimasta stabile in una forbice tra l’11% e il 15%, lontanissima dai flussi in entrata dei primi anni di vita dell’iPhone.

Perché i dati americani sono esplicativi?

Sottolineiamolo: il rapporto riguarda solo il mercato statunitense, dove Apple parte da una posizione di forza che in Europa e in Italia si ridimensiona parecchio. Eppure questi numeri restano una cartina di tornasole utile: gli USA sono il mercato più maturo al mondo per gli smartphone, quello dove le dinamiche di sostituzione anticipano ciò che accade altrove.

Va detto che CIRP ha scelto di rendere pubblici né la dimensione del campione né il margine di errore, quindi i valori assoluti vanno presi con cautela. La direzione del trend, però, coincide con altre ricerche indipendenti: un sondaggio SellCell su oltre 5.000 utenti americani stima la fedeltà ad Apple addirittura al 96,4%, contro l’86,4% di Android.

Da Android a Apple: quanto è difficile?

Sulla carta, oggi migrare è più semplice di un tempo: esistono app dedicate al trasferimento dei dati e il supporto allo standard RCS ha reso la messaggistica tra le due piattaforme più fluida e sicura. Nella pratica, il passaggio resta un’operazione che richiede tempo e pazienza.

Il nodo sta in tutto quello che gravita attorno al telefono: acquisti digitali, abbonamenti legati alla piattaforma, accessori, abitudini consolidate. Ogni anno di permanenza in un ecosistema aggiunge un piccolo costo di uscita, e la somma di questi costi finisce per pesare più di qualsiasi scheda tecnica.

Come mai chi ha un iPhone difficilmente cambia “rotta”?

L’ecosistema Apple funziona come una calamita: iPhone, Apple Watch, AirPods, iCloud e iMessage si integrano tra loro al punto che abbandonare un solo tassello significa ripensare l’intero equilibrio. A questo si aggiunge un valore dell’usato tradizionalmente alto, che rende conveniente rivendere il vecchio modello per finanziare il nuovo.

Per Apple la lettura è chiara: la crescita futura passerà soprattutto dagli aggiornamenti interni, cioè dal convincere chi ha già un iPhone a sostituirlo con uno più recente. Per i concorrenti, da Samsung a Google, conquistare un utente iOS resta un’impresa in salita anche con dispositivi di altissimo livello.

Qual è lo smartphone giusto?

La risposta dipende da cosa si chiede al proprio telefono. Android rimane la scelta di chi vuole libertà di personalizzazione, ampia varietà di modelli e fasce di prezzo per ogni tasca. iOS convince chi cerca un’esperienza uniforme, aggiornamenti garantiti a lungo e una continuità totale tra i dispositivi di casa Apple.

I dati CIRP suggeriscono che la maggior parte degli utenti ha già scelto la propria squadra da anni. Il mercato degli smartphone somiglia sempre più a due blocchi che si osservano da lontano, con pochi coraggiosi disposti ad attraversare il confine.