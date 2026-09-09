Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Apple

Apple alza il sipario sui nuovi prodotti mercoledì 9 settembre 2026 alle 19 italiane, con l’evento “Surprise and shine” trasmesso da Cupertino.

La diretta sarà visibile dalla pagina Apple Events e sul canale YouTube ufficiale, anche da Windows, Android e smart TV compatibili.

Debutta alla guida della presentazione John Ternus, subentrato a Tim Cook come amministratore delegato, con annunci attesi su prodotti, prezzi e disponibilità.

Apple presenta oggi le sue novità: l’appuntamento con l’evento "Surprise and shine" è per mercoledì 9 settembre 2026 alle 19 italiane. La presentazione sarà trasmessa da Cupertino.

Seguiremo l’evento in diretta su questa pagina, aggiornando l’articolo in tempo reale con gli annunci ufficiali. Restate con noi durante la presentazione per scoprire i prodotti man mano che verranno svelati. Riporteremo anche le informazioni su prezzi e disponibilità comunicate da Apple.

Sarà la prima presentazione degli iPhone con John Ternus nel ruolo di amministratore delegato. Dopo aver guidato l’ingegneria hardware dell’azienda, Ternus è subentrato a Tim Cook il 1° settembre. Cook ha assunto la carica di presidente esecutivo.

Come guardare l’evento Apple in streaming il 9 settembre 2026

Per assistere alla presentazione basta collegarsi alla pagina Apple Events dal browser di un computer o di uno smartphone. Non occorre possedere un prodotto Apple: lo streaming è accessibile anche da PC Windows e smartphone Android. Il sito supporta i principali browser, tra cui Safari e Chrome. È già possibile aggiungere l’appuntamento al proprio calendario attraverso il collegamento presente nella pagina.

La diretta sarà disponibile anche sul canale YouTube ufficiale di Apple. Si potrà quindi seguirla sul televisore attraverso l’app YouTube delle smart TV compatibili. Chi desidera ricevere un avviso all’inizio della presentazione può già impostare un promemoria sulla pagina del video. In questa pagina trovate il player ufficiale della diretta.