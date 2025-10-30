Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple prepara l’estensione dei pannelli OLED ai MacBook Air e agli iPad Air e Mini, con debutto previsto dal 2026: ecco tutte le novità in arrivo

Apple

In sintesi

Apple introdurrà i display OLED su sempre più dispositivi, inclusi MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air e iPad Mini a partire dal 2026.

L’azienda punta a sostituire gradualmente i display LCD con pannelli OLED, offrendo una qualità visiva superiore e maggiore efficienza energetica.

Apple ha le idee chiare per il futuro della sua gamma: un numero sempre maggiore di dispositivi potrà contare su display OLED. La conferma è arrivata da Mark Gurman di Bloomberg, una fonte davvero affidabile per quanto riguarda le novità legate al mondo Apple. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle novità in arrivo per l’azienda di Cupertino che ha in programma una vera e propria ondata di nuovi prodotti per i prossimi anni.

Display OLED per MacBook e iPad

Attualmente, Apple propone display OLED esclusivamente per gli iPhone (tutta la gamma) e per gli iPad Pro, recentemente aggiornati con la nuova generazione che include il chip M5. Per il futuro, però, l’azienda ha in programma diverse novità.

L’obiettivo è portare il display OLED su un numero sempre maggiore di modelli. È già da tempo confermato l’arrivo di un pannello con questa tecnologia per i MacBook Pro, con debutto previsto già il prossimo anno.

Per il futuro, però, i piani sono ancora più ambiziosi. Apple vuole portare i pannelli di nuova generazione anche su MacBook Air oltre che sugli iPad Air e iPad Mini. Secondo le indiscrezioni disponibili in questo momento sarà il tablet compatto di Apple il primo ad essere aggiornato.

In questo modo, l’azienda andrà ad arricchire in modo significativo la sua gamma puntando su una tecnologia destinata a diventare un vero e proprio riferimento nel corso dei prossimi anni, rimpiazzando i display LCD (chiamati Liquid Retina da Apple).

Si parte nel 2026?

Il programma di aggiornamento della gamma Apple, con l’introduzione di display OLED, dovrebbe partire nel corso del 2026, con il lancio del MacBook Pro. Come anticipato in precedenza, però, le novità in arrivo sono diverse e i lanci di nuovi modelli dotati di un pannello con questa tecnologia dovrebbero arrivare uno dopo l’altro.

Per il momento, le informazioni sono ancora limitate anche se Apple ha già avviato lo sviluppo di tutti i nuovi modelli da affiancare agli iPhone. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane. I piani dell’azienda di Cupertino sono ormai chiari. L’azienda non intende fermare l’aggiornamento della sua gamma e ha individuato nei pannelli OLED la soluzione giusta per garantire ai modelli di nuova generazione un vero e proprio salto di qualità.