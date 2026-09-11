Apple alza i prezzi: anche i vecchi iPhone costano di più in Italia
Apple ritocca verso l’alto il listino italiano: aumentano anche i modelli già in vendita, con rincari che in alcuni casi arrivano a 650 euro.
- Apple alza i prezzi degli iPhone in Italia mentre i modelli restano invariati, con rincari che colpiscono anche le versioni già in catalogo.
- Le maggiori variazioni riguardano iPhone 17e, iPhone 17 e iPhone Air, mentre i nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max segnano aumenti ancora più forti.
- Il listino ufficiale non esaurisce però il quadro, perché nei negozi e online possono comparire prezzi più bassi e promozioni successive.
Apple ha aumentato i prezzi degli iPhone anche in Italia, senza modificare l’hardware dei modelli già in vendita. Chi aspettava le novità di settembre per risparmiare su un telefono meno recente si trova quindi davanti a un listino più caro. I rincari accompagnano il debutto di iPhone 18 Pro e Pro Max, che costano più dei predecessori al lancio.
Sul settore pesa l’aumento dei costi delle memorie, legato anche alla domanda dei data center per l’intelligenza artificiale. Apple non ha però commentato le ragioni di questi specifici rincari.
Dalle nostre verifiche emerge che su Amazon, in molti casi, i prezzi sono ancora quelli precedenti ai rincari. Non sappiamo però per quanto tempo resteranno invariati.
- iPhone 17e e iPhone 16: aumenti di 150 euro
- Prezzi iPhone 17 e Air: quanto costavano e quanto costano
- iPhone 18 Pro e Pro Max: il confronto con la generazione precedente
- iPhone su Amazon e negli altri negozi: possibili prezzi più bassi
iPhone 17e e iPhone 16: aumenti di 150 euro
Gli aumenti interessano già il modello meno costoso. iPhone 17e da 256 GB passa da 729 a 879 euro, mentre la versione da 512 GB sale da 979 a 1.129 euro.
Anche iPhone 16 supera i mille euro: il modello da 128 GB passa da 879 a 1.029 euro. È l’unico taglio rimasto nel catalogo italiano, dal quale scompare iPhone 16 Plus. Quest’ultimo potrebbe comunque essere ancora disponibile presso altri rivenditori.
Prezzi iPhone 17 e Air: quanto costavano e quanto costano
iPhone 17 da 256 GB costa ora 1.129 euro, contro i 979 euro del lancio. La configurazione da 512 GB passa da 1.229 a 1.379 euro: l’aumento è dunque di 150 euro per entrambe le versioni. Il telefono resta in gamma perché Apple non ha ancora presentato iPhone 18 standard.
Per iPhone Air, un modello unico nel suo genere, ideato per sostituire la precedente linea "Plus" e focalizzato in modo estremo su un design ultra-sottile e leggero, il rincaro varia in base alla capacità di archiviazione. Il modello da 256 GB sale da 1.239 a 1.339 euro. La differenza raggiunge invece i 350 euro per la versione da 1 TB, che passa da 1.739 a 2.089 euro.
iPhone 18 Pro e Pro Max: il confronto con la generazione precedente
Per i nuovi Pro, presentati durante l’evento del 9 settembre 2026, il confronto riguarda i prezzi di lancio di due generazioni diverse. iPhone 18 Pro da 256 GB costa 1.489 euro, contro i 1.339 euro del 17 Pro al debutto. Per il Pro Max, con la stessa memoria, si passa da 1.489 a 1.639 euro.
Anche le versioni da 512 GB costano 150 euro in più: il Pro passa da 1.589 a 1.739 euro, mentre il Pro Max sale da 1.739 a 1.889 euro.
Il divario si allarga sui tagli più capienti. iPhone 18 Pro da 1 TB arriva a 2.239 euro, rispetto ai 1.839 euro del predecessore. Per il Pro Max da 2 TB l’aumento è di 650 euro, da 2.489 a 3.139 euro.
Con l’arrivo dei successori, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max escono dal catalogo ufficiale.
iPhone su Amazon e negli altri negozi: possibili prezzi più bassi
Queste cifre si riferiscono al listino ufficiale Apple. Su Amazon e presso altri rivenditori i prezzi potrebbero essere ancora inferiori: il costo effettivo va quindi verificato per il modello e il taglio di memoria che interessa.
Dopo l’aggiornamento dei listini potrebbero inoltre arrivare offerte speciali. Le informazioni disponibili non permettono però di anticipare l’entità degli eventuali sconti né le date delle promozioni.
iPhone 17e
iPhone 16
iPhone 17
iPhone Air
FAQ
Apple ha ritoccato al rialzo il listino italiano senza cambiare l’hardware dei modelli già in vendita. Pesano anche i maggiori costi delle memorie, legati alla domanda dei data center per l’IA.
L’iPhone 17e da 256 GB sale da 729 a 879 euro, mentre la versione da 512 GB passa da 979 a 1.129 euro. In entrambi i casi l’aumento è di 150 euro.
iPhone 17 da 256 GB costa 1.129 euro e la versione da 512 GB 1.379 euro, entrambe 150 euro in più. Per iPhone Air il rincaro va da 100 a 350 euro, secondo il taglio.
iPhone 18 Pro parte da 1.489 euro, il Pro Max da 1.639 euro. Sui tagli più capienti il divario cresce molto, fino a 3.139 euro per il Pro Max da 2 TB.
Sì, su Amazon e negli altri negozi i prezzi possono essere inferiori al listino ufficiale. Conviene verificare modello e memoria, perché anche le offerte future non sono ancora note.