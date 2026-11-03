Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Dal 16 novembre gli sviluppatori dovranno dichiarare funzioni di dating e condivisione della posizione: le app di incontri avranno rating 18+

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Nuove regole di Apple sull’App Store per le app di incontri e quelle che condividono la posizione degli utenti. La data da segnare è quella del 16 novembre 2026. Da questo momento in poi, infatti, gli sviluppatori dovranno dichiarare se le loro app includono funzioni di dating o di condivisione della posizione in tempo reale.

Nuovo approccio al questionario per la classificazione per età in App Store Connect, dunque. Le applicazioni che rientrano nella categoria “incontri e relazioni” riceveranno automaticamente una classificazione minima di 18+. Una regola che vale anche per i compagni virtuali basati sull’IA, strutturati per proporre contenuti romantici o sessuali.

Tutte le app dovranno completare le nuove dichiarazioni entro il 12 gennaio 2027. Vediamo cosa cambia nel concreto.

Cosa cambia sull’App Store dal 16 novembre

Due nuove voci nel questionario che tutti gli sviluppatori devono compilare. Sulla base delle risposte date, Apple genera poi la fascia d’età mostrata nella pagina dell’app sull’App Store, che può variare da Paese a Paese.

Le due nuove categorie da dichiarare sono:

condivisione della posizione;

incontri e relazioni.

Nel primo caso parliamo della possibilità di condividere la propria posizione reale con un’altra persona o con un gruppo. Nel secondo, invece, delle funzioni che permettono di creare connessioni romantiche tra persone reali oppure con un compagno virtuale che coinvolge l’utente in contenuti romantici o sessuali.

Apple ha spiegato in un comunicato che mira così a fare in modo che la classificazione rifletta sempre con precisione le funzioni delle app e sia in linea con le normative locali.

App di incontri e compagni virtuali

La regola per le app che rientrano nella categoria “incontri e relazioni” non poteva essere più chiara e netta. La classificazione minima sarà 18+, senza alcuna eccezione. La misura riguarda le classiche app di dating, ma anche quelle che offrono fidanzati o fidanzate virtuali, consentendo di parlare “in un certo modo” con l’IA.

App che negli ultimi anni hanno raggiunto milioni di utenti, spesso senza imporre alcuna barriera d’accesso legata all’età.

Condivisione della posizione: cosa cambia

Discorso decisamente diverso per le app che consentono di condividere la posizione in tempo reale. Pensiamo a quelle per localizzare amici e familiari, ad esempio, senza dimenticare quelle che molti usano per un controllo diretto sui figli.

Le regole, però, non sono uguali per tutti, anzi. Tutto dipende dalla normativa locale. In Brasile, ad esempio, la legge impone una classificazione A16 per le app con condivisione della posizione e una A18 per quelle di incontri e relazioni.

Cosa cambia per gli utenti

Questo nuovo approccio si inserisce in un percorso avviato da Apple per rafforzare la tutela dei minori sull’App Store. Il tutto anche alla luce delle nuove normative sulla verifica dell’età introdotte in svariati Paesi.

La classificazione era già stata rivista nel 2025, aggiungendo le fasce 13+, 16+ e 18+ a quelle esistenti di 4+ e 9+. Erano state introdotte anche nuove domande obbligatorie, così da individuare i contenuti sensibili. In questo caso, però, si può parlare di vera e propria svolta.

Sotto l’aspetto pratico, il cambiamento per gli utenti sarà poco visibile. Le app di incontri continueranno a essere disponibili, ma con un’indicazione d’età più chiara nella pagina dello store. L’impatto maggiore riguarda invece i minori e le loro famiglie.

La classificazione per età è infatti il parametro su cui si basano i controlli parentali dei dispositivi Apple. Con il rating 18+ obbligatorio, i genitori che hanno impostato restrizioni sui contenuti per i dispositivi dei figli potranno impedire più facilmente il download di app di incontri e di compagni virtuali.

Ciò vuol dire che i sistemi non sono aggirabili? No, tutt’altro. Questa mano tesa da parte di Apple funziona infatti soltanto se i controlli sono attivi e configurati correttamente.